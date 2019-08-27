大狀：應只警司警誡 起訴非常荒謬

少年同可控暴動非法集結

有熟悉刑事罪行的大律師表示，16歲或以下少年被捕，須由家人、父母或社工陪同錄口供，否則不能作呈堂證供。被捕少年應盡快獲保釋，避免囚禁於羈留室留下心理陰影及不良影響。若被落案控告，除非牽涉其他成年人被告，16歲或以下被告的案件須於少年庭處理，保障身分不被公開。

控罪方面，該大律師表示，暴動、非法集結等適用於成年人的控罪，同樣可引用作控告青少年，但一旦入罪，一般不會留案底。法官亦會以「不服刑」為大條件，以更生而非懲罰的方式判刑；如涉嚴重罪行，少年可能送往更生中心或勞教中心。而14歲以下者，控方更要證明被告知悉及明瞭所做之事是錯的，控方一般「好少告到盡」。

對於12歲少年前日被捕，該大律師建議警方應只作出警司警誡，「叫父母帶他回家管教」，形容若落案起訴，「非常荒謬」。

（反修例風暴）