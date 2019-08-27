荃灣3車檢彈珠鐵通拘12人 23歲入境助理被捕

駐守深圳灣管制站

據悉，新界南衝鋒隊前日在荃灣永順街、荃灣屠房外截查3輛私家車，發現車上有彈珠、鐵枝、激光筆、行山杖等物品；3車上共12人涉藏有攻擊性武器被捕。

據了解，被捕12人至昨晚仍被警方扣查，其中一名23歲鄧姓男子為入境處入境事務助理員，駐守深圳灣管制站。

警方回覆表示，前日下午約6時半在荃灣永順街拘捕10男2女，年齡介乎18至42歲，涉嫌藏有攻擊性武器，正被扣留調查，案件由新界南總區重案組第3隊跟進。警方表示，警員在部分被捕人的隨身物品中檢獲彈珠、丫叉及鐵通等。

入境處回覆，鑑於案件仍在警方調查中，不作評論，並稱重視員工的行為操守，如發現任何人員有違法或不當行為，會依法例及既定程序嚴肅處理，並全力配合執法機關調查。

入境處：全力配合調查

消息：如損部門形象 可即停職

入境處消息人士表示，被拘捕的處方職員如被正式檢控，警方會通知其所屬部門，入境處會按罪行性質處理。一般而言，若職員干犯非禮、強姦、受賄等嚴重影響部門形象，或令人對其執行職務信心有影響的罪行，處方可即時停職。

但若干犯其他罪行，職員在被調查階段至定罪前，仍可繼續執行職務。而一旦被定罪，處方可按內部紀律行動或按公務員規例跟進，按所干犯罪行的嚴重程度處以警告、即時退休或解僱等懲罰。

根據《公務員守則》，公務員須保持政治中立，不論本身政治信念為何，都須對在任特首及政府完全忠誠，不得受本身政治信念影響。守則亦訂明，所有首長級人員、政務主任、新聞主任以及警務處的紀律部隊人員，禁止參與政治及助選活動。

（反修例風暴）