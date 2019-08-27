教協促政府行動回應年輕人 校長會：未聞小學生罷課

教協：對話平台難了解年輕人

教協會長馮偉華表示，政府一直不回應民意，令社會矛盾加大，致令部分關心社會的年輕人選擇罷課、遊行，或街頭抗爭。他稱解鈴還須繫鈴人，政府要真正了解年輕人想法，並非靠構建平台等「對話」，而是以實質行動回應，才有機會紓緩目前狀况。

教聯籲收拾心情上學

教聯會主席黃錦良稱，對學生走上前線受傷及被控感心痛及擔心，呼籲所有年輕人「停一停」。他稱過去兩個月多次發生衝突，暴力表達不得民心，認為需以理性方法溝通，呼籲學生收拾心情上學，裝備好自己，日後有能力才可協助香港發展；他並籲家長留意子女狀况，提防子女被教唆到前線衝擊。

香港眾志及其他組織發起「中學生罷課籌備平台」9月2日罷課集會，呼籲九龍、港島區中學生到中環愛丁堡廣場集會，正就場地申請不反對通知書；新界區學生可到中大百萬大道，參與由10間大學學生會號召的罷課集會。眾志早前稱逾100間中學有學生正籌備罷課。

資助小學校長會主席張勇邦稱，暫未聞有小學生參與罷課，認為小學界「相對平靜」，但他稱小學生不參與抗爭，也可能受不同政見家人的家庭紛爭等事件影響情緒，學校會多留意，並籌辦校本正向活動，在校內宣揚正面價值觀。

（反修例風暴）