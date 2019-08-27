面罩鐵枝在身 12歲升中生被捕 涉荃灣非法集結 至今年齡最小就逮者

警消息：有鐵枝在身問題較嚴重

據警方消息，周日在楊屋道截查數人時拘捕該12歲男生，當時他身上有一支5呎長鐵枝，亦有噴漆，以及頭盔、 防毒面罩等防護裝備；消息人士稱，男童有鐵枝在身，問題較嚴重，但稱稍後會容許男童保釋。

對於相繼有不足16歲少年被拘捕及起訴（見表），有15歲女示威者表示感到沉重，雖已有被捕心理準備，但擔心被捕後受不公對待甚至影響前途。有立法會議員擔心年幼示威者受傷及被學校處分，呼籲監護人陪同出席示威，遠離衝突高風險場地；家校合作專家則呼籲家長開導子女，勸喻勿違法。

父親律師警署陪錄口供 因病送院

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨在警方記者會上確認，前日警方在楊屋道拘捕一名12歲男童，強調警方注重其福祉，警署值日官即時聯絡男童父親到警署，警誡供辭由父親及律師陪同下進行。李桂華表示，男童聲稱患「與非法集結無關」的疾病，已送院接受治療。

中學否認記大過：重關心輔導

據悉男童將於新學年到嶺南衡怡紀念中學升讀中一，該校副校長關國康向本報記者證實男童為該校學生，他稱前晚有網民發帖尋找該校教師以聯絡男童家長，校方翻查新生登記名單後聯絡上男童家長，當時男童家長於律師及社工陪同下到警署。

關國康續稱，該男童8月中起參加學校的升中銜接課程，現時未獲保釋故暫時告假，校方已派駐校社工協助男童及其家人。昨日網上有傳被捕男生被學校記大過，校方於facebook專頁發聲明否認，重申老師沒提任何懲罰，將以關心和輔導學生的心態處理。

15歲女生：有被捕準備 最怕裸搜

個人資料已交律師 沒向父母交代

現時示威現場不乏少年身影，升讀中四、15歲的Selina（化名）是其中之一，知道有12歲示威者被捕時感無奈，「不知道他在警署內會面對什麼情况」。

Selina自言並非勇武派，僅於後方傳遞物資，但得悉參與示威亦有可能被捕，已有被捕心理準備，最擔心是遭警方全裸搜身，也害怕被定罪會影響前途。她說自反修例運動初期，每次示威前都囑託朋友，若自己長時間失去聯絡，就要幫她清除電腦資料；又應網上呼籲將個人資料交予義務律師。Selina亦會主動收集同伴的個人資料，如對方被捕可提供協助。然而，她沒向父母交代被捕「後事」，「以免他們擔心」。

工黨立法會議員張超雄表示，年幼示威者參與集會屬權利，但擔心少年戴上防護面具後，警察無法識別其年齡「不會留手」；他亦憂慮年幼示威者若被認出身分，恐受學校處罰，影響學業。他呼籲監護人陪同年幼者參加示威，並確保年幼者遠離衝突高風險場地。

家校會：應允參與合法集會 囑勿違法

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊呼籲家長留意子女參加活動的情况，建議允許子女參加合法及和平集會，但提醒他們注意安全，勿作違法行為，以免被捕後影響前途。他說青少年正值青春期，不接受責罵方式教導，建議家長多勸喻並與子女好好溝通。

教育局上周向全港中小學發指引，提醒教師如懷疑或發現有學生打算參加涉嫌違法活動應立即制止及加以輔導，提醒學生參與激烈衝擊可能危害人身安全，更有可能因參與違法活動被捕。

明報記者

（反修例風暴）

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