空運骨髓遇堵機場有驚無險 籲各方傾談 瑪麗副總監李國維：相拗唔好口

李國維自1984年香港大學醫科畢業後，翌年到青山醫院精神科工作一年，後轉到瑪麗醫院內科，1997年起任瑪麗醫院造血幹細胞移植中心的主管，負責輸血服務管理、血液幹細胞移植、培訓年輕醫生，最近當選醫管局傑出員工。他說早年在青山醫院經驗讓他更有同理心，深知血癌病人承受精神壓力，而醫病不止是醫好病人，更治好了病人整個人生和家庭。

他說叫他開心的不是完成某個特別的移植，而是數天前在醫院巧遇多年前的病人，當年拖住幼兒的血癌病人，如今已成為外婆。他說血幹細胞移植中心樓上是羈留病房，當中不少病人涉觸犯嚴重罪案，「有殺人犯、強姦犯，但我只是醫病，醫生、護士要盡責任，他們怎樣對其他人，不關我事」，他形容香港最特別就是「和理非」。

稱醫局寬鬆處理醫護集會

早前醫護界罕有在瑪麗醫院集會，他說醫護人員有很多機會表達意見，但醫院不是談論政治和適合集會的地方，免得有其他因素令病人不安心。他稱醫管局對集會低調寬鬆處理，免得有打壓之感，而他提醒「相拗唔好口」，又指反修例事件已擾攘兩個月，籲各方放下身段傾談。

現時各聯網醫院中，只有瑪麗醫院可做異基因幹細胞移植，造血幹細胞移植中心每年接到約200個轉介病人，現只有18張病牀及人手不足，近4年完成了20多個「半相合移植」，算追得上國際水平。他說細胞治療不斷演變，由輸血、骨髓移植，現在內地及外國已有做基因編輯，他希望香港追上國際步伐，有更高層次的細胞治療，但深知本港在資金、人手、科技人才等方面均有阻礙。

11月退休 返瑪麗兼職

李國維將於11月退休，已打算返瑪麗做兼職，他解釋原本擴展移植中心工作是在他退休前完成，但由於兒童醫院進度延遲，變相原本將兒童病牀位置騰空的進度亦推遲，現預期造血幹細胞移植中心明年初才可多加6張病牀，他已準備好要回來幫忙過渡。

明報記者

（反修例風暴）