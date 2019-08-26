西藏公安局：被扣港生持「光復」標語

公安局稱，該男子違反《治安管理處罰法》有關規定，公安機關依法警告，他及後承認錯誤，表示會遵守內地法律，不再從事類似違法活動，具結悔過後獲釋；又指同行9人均未有參與違法活動，積極配合說明情况後予以放行。

常北上教師表憂慮 有學生過境較長

香港教育專業人員協會昨稱，現時不少錄取跨境學童的學校都會安排教師每天進出內地，帶領及照顧學生上學，加上近年教育當局大力提倡兩地學校締結為「姊妹學校」及鼓勵學校組織內地交流團認識國情，不少教師會因工作需往返內地，過去一周不少教師反映憂慮。

中學校長會主席鄧振強稱，有學校反映暑假內地交流團需調整行程，部分內地姊妹學校或因近日香港的事件對與港生交流「有點考慮」，故取消該部分會面環節，但未聞有港校主動取消到內地交流。教育局稱，近期的內地師生學習團及學生交流團均如期出發，亦未在過境期間遇上問題，但收到個別學校反映學生在跨境活動行程中，過境需時較長，會密切留意事態發展及適當跟進。

政務司長張建宗昨於網誌稱，有部分人鼓吹罷課，令他感難過及不安。他稱，任何成人都不應向求學中孩子灌輸某些政治議題的個人看法，甚或威迫利誘參與政治化活動，把政治凌駕教育。

（反修例風暴）