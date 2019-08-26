眾安街藍衣漢鐵通追打示威者

疑涉案者遭交警截查 藏多鐵通

據facebook網上群組的兩條片段，有市民拍攝的1分9秒片段顯示，有兩批人在眾安街爭執，包括兩名藍衣男及1名黑衣男，以及10多名示威者。藍衣男向示威者揮拳，將其推倒地上，雙方拉扯及還手。之後他從停泊在附近之的士的車尾箱取出長鐵通追打示威者。

另外有人報稱於靑山道拍到有的士被截查，21秒片段中，懷疑是與示威者爭執的藍衣男子在旁接受交通警查問，的士車尾箱放有數個大白色膠袋，裝了鐵通。有市民包圍及高叫「咁多鐵通」，「我哋全部證人」，另一交通警向市民稱「了解中」。

街坊不敢獨行二陂坊

荃灣二陂坊本月曾兩度發生市民遇襲事件，昨日參與遊行的50多歲梁太稱擔心被「白衣人」襲擊，特意帶行山杖自衛。她在荃灣區居住30多年，曾聞有黑社會斬人，但不如現時明目張膽，「以前收埋得好好」。她說自白衣人襲擊事件後，不會獨自走近二陂坊一帶。

葉先生居於二陂坊附近，他說襲擊事件是今日上街的其中一個原因；經此一役後市民上街要自保，但不會因此而害怕遊行，「我們不會因為這樣就驚」，遊行完會參與集會才離開。

葉太說平日會多加注意，入夜後不會獨自到二陂坊附近，「始終屋企有老有嫩，顧慮多一點」。

（反修例風暴）