民陣憂8‧31續封站 批白色恐怖

港鐵總部今暫停開放

另外，港鐵昨表示，因應有人在網上號召到九龍灣港鐵總部大樓進行公眾活動，評估風險後，港鐵總部大樓今日暫停開放，會安排相關後勤人員留家或到其他地點工作。至於車站同事工作安排如常。

根據《香港鐵路條例》，港鐵在專營期內任何時間，均需按照《條例》及與政府簽訂的《營運協議》，維持妥善而有效率的服務。不過，運輸及房屋局早前回覆本報稱，港鐵提供鐵路服務的大前提是鐵路需能安全運作，為保障鐵路安全，政府部門同意港鐵主動採取措施，關閉部分車站，以保障乘客及員工安全；又稱有關安排非因港鐵的人為錯誤或機件故障構成，港鐵不需根據服務表現安排而罰款。

民陣梁穎敏表示，前日及昨日遊行均取得警方不反對通知書，質疑港鐵在合法遊行下採取「封站停車」安排，除觸發市民怨氣，亦憂慮大批市民遊行後難以疏散。她關注港鐵8月31日民陣再舉辦遊行期間，會否再封閉港島線車站及列車服務，又稱港鐵每次「封站停車」安排都與警方商討後做出，但從未向市民交代理據，只會加深市民對港鐵不滿。

車長區議員批港鐵過敏

葵青區議員兼港鐵資深車長梁志成表示，港鐵過往安排空載列車目的是協助車站內其他乘客疏散，保障乘客安全為主，「不分政治立場，尤其車站內有不少乘客出入」，卻受內地官媒抨擊，他批評港鐵管理層未有向外清晰交代理據，目前做法是過敏，只會製造更多麻煩。

（反修例風暴）