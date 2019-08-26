港鐵再關3站 被批人群難散更易衝突 防暴警葵芳站佈防 議助拍片遭制服

由網民發起的「荃葵青大遊行」於昨午2時半集合，由葵涌運動場開始，經興盛路、葵福路、德士古道行人天橋、楊屋道、馬頭壩道、永順街遊行至終點荃灣公園中央廣場，警方有發出不反對通知書。

港鐵昨早11時半宣布，因應有公眾活動進行，為審慎起見，下午1時半起荃灣站、葵芳站及荃灣西站會暫時關閉，其間荃灣線列車不停荃灣站及葵芳站，以大窩口站為終站；西鐵線則不停荃灣西站。

港鐵：封站已與運署警方溝通

對於連續兩日在合法遊行下封站，港鐵高層繼續未有現身解釋。港鐵發言人只重申，會參考過去公眾活動情况，並就每次公眾活動做風險評估，以同事、乘客及鐵路設施的安全為首要考慮，並稱已就有關安排與運輸署及警方溝通。

本報記者所見，荃灣站內的商舖在下午1時前已陸續關門。對於封站對車站商戶造成的影響，港鐵稱會與車站租戶作適當協助。

數十人站外指罵警促放人

大批市民對港鐵再次封站感不滿，其中在荃灣西站，有韓國旅客想到尖沙嘴，但因車站已關閉，要求職員協助。而在葵芳站，大批防暴警員在關站前已陸續進駐，有警員要求在場市民及記者離開。荃灣區議員譚凱邦在場呼籲港鐵不要關閉葵芳站A出口，其助理攝錄期間遭防暴警截停，並拉入已關閘的站內，遭警員制服並粗暴按下，嘴角亦有流血，並將譚凱邦擋在閘外。數十名市民逗留站外向警方指罵，要求「放人」。

譚凱邦批評警方無理禁錮其助理，又稱暫時未知警方以何罪名拘捕其助理，其助理已送往仁濟醫院治理，律師正跟進事件。他亦譴責港鐵容許及配合警察傷害市民，是助紂為虐。

而在昨日遊行結束後，不少示威者沿葵福路由荃灣退至葵芳，再沿興芳路走到葵興站離開。

尹兆堅：港鐵認同憂慮合理

民主黨尹兆堅表示，警方昨圍封荃灣公園對開的楊屋道一帶馬路，巴士無法出入荃灣，加上港鐵的封站及停駛安排，擔心有大批市民到達遊行終點後無法離開，最終引起市民怨憤。他批評，警方及港鐵的部署令人群更難疏散，有引來更大衝突的風險，並引述港鐵稱認同其擔憂合理，他要求港鐵重開荃灣站及荃灣西站疏導人流，勿淪為政府的政治工具。

明報記者

（反修例風暴）