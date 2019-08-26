保安拒黑衣居民進屋苑 麗晶百人再圍管業處

通告曾指「密碼外泄即改」 經理認倉卒

近百居民昨早8時許再度圍堵管業處，質疑取消密碼前有否諮詢業主委員會，以及質問誰人決定取消密碼、管理員前晚有否報警，以及為何容許警方進入屋苑。

其後高級管業主任曾小姐展示於8月16日發出、有關應對公眾活動安排的通告，稱最後一段提及因應近日有密碼泄露，屋苑密碼一旦外泄，管業處會即時進行「相應措施」更改密碼。

管業處：唔知係咪消防搵警察

管業處助理總經理蘇冠成稱，前晚有居民因「好嘈」而報警，另有管業處經理與居民對話時被擲硬物及有職員不適，管業處曾致電召救護車，「唔知係咪消防搵埋警察」。蘇又表示，由於警方接報到場，故保安開閘讓警員入內，其間保安亦有尾隨。

蘇冠成承認，改密碼過於倉卒，並就事件向居民道歉，惟因私隱問題不便透露取消密碼前有否向業主委員會諮詢。居民要求管理公司今日張貼通告交代事件，及安排於周五前召開居民大會。

區議員畢東尼透露，觀塘遊行起步前，街坊於連登討論區發現屋苑密碼外泄，遂通知保安。管業處前日下午1時許取消密碼，惟未能發布新密碼，臨時改由匙卡進入大廈。另有數名街坊前日參加觀塘遊行後，疑因身穿黑衣，被保安截查，阻止進入屋苑。經了解後，保安承認是誤會，惟不願按要求道歉，引起不滿，近百名居民於前日下午4時許圍堵管業處要求交代，雙方僵持至昨凌晨。

多名居民中椒 兩男涉行為不檢被捕

曾到場了解的立法會議員譚文豪表示，昨凌晨警車駛離時突再折返，近200名居民圍觀起哄，有人被壓在地上，約20名警員築起人鏈。其後警員取出胡椒噴霧，於沒衝擊、沒衝突、沒口頭警告下突然施放胡椒噴霧，自己及多名居民被擊中。

警方確認拘捕35歲及26歲男子，懷疑兩人曾拍打警車，他們涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，35歲男子同時被加控未能出示身分證明文件。

（反修例風暴）