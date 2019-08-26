「無天眼局限發展」 港科研機構：科技私隱需平衡

莫乃光倡移除鏡頭：現無監控 往後難料

立法會資訊科技界議員莫乃光說，發展智慧城市目的是便民，然而，「如市民在私隱及科技之間選擇前者，政府亦要聽民意」。他說即使現時燈柱無監控用途，但無人能肯定往後發展，認為「天眼」等「可被濫用作監控的技術」可免則免，建議政府可改用雷達等對私隱侵害程度較低的技術，並移除現有裝設「鏡頭」的設施。

有份研發智慧燈柱的本地科研機構物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚擔心，修例風波激化特區政府信任危機，會令智慧城市發展停滯不前，他認同需平衡科技及私隱，但稱「如完全不能用天眼，會局限發展」。他認為用雷達偵測交通雖可行，「但準確度有限，而且無照片的話，難以分辨車的類型」。建議政府日後推展科技項目，可委託大學等作第三方機構，監督可能衍生的私隱問題。

（反修例風暴）