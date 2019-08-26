觀塘遊行 20智慧燈柱受損 供應商：組件內地生產 系統無連內地

網民：網站連結內地天網承辦商

香港眾志前晚在社交平台披露燈柱內各零件供應商及產地，其中一幀相片顯示型號為「SPLD01」的藍芽發射器，由本地公司「訊科系統」供應，有網民發現其公司網站設有連結到內地「天網」工程承辦商之一的「上海三思」管理介面，質疑燈柱內數據會傳到內地。「訊科」公司昨兩度發聲明，其中一則發於晚上10時，稱「鑑於公司董事、家人及僱員受到人身安全威脅」，完成已安裝的50支燈柱的工作後，將「停止供應及安裝智慧燈柱項目」。

訊科兩發聲明：三思沒存取權限

訊科科技及智慧城市項目主管陳柏泉接受本報訪問時承認該藍牙發射器產自廣州電子公司，但從沒將燈柱系統連結到內地。他又表示，其公司向三思提供路燈系統維護服務，故其公司官網有連結至「三思（StarRiver）」管理介面，而介面亦儲存在訊科公司的本地伺服器，「上海三思沒有伺服器的存取權限，我們亦無從屬關係」。

陳柏泉稱，前日他「出於關心」亦身在觀塘遊行現場，對「見證燈柱起好、再見證它倒下」感心痛，他理解公眾對燈柱有疑慮，但稱如大眾對系統不放心，可將相關零件交予工程專家、獨立機構檢查。

開發燈柱藍芽及無線射頻識別（RFID）技術的本地科研機構物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚說，中心開發的兩種技術均屬單向式發放資訊，用於定位，其中一種用途是為視障人士定位並作語音導航，重申系統沒有蒐集資訊功能。

每支14萬元 重裝需兩月

資科辦昨發稿表示，經初步點算，九龍灣常悅道有20支智慧燈柱受到不同程度破壞，包括1支燈柱被整支鋸斷，另有19支被打開，路政署會盡快恢復常悅道的基本道路照明。資科辦暫未掌握確實維修費用，但預計重新購買和安裝需時2至3個月，而每支智慧燈柱的安裝連同智能裝置成本約14萬元。

明報記者

（反修例風暴）