張炳良：「撤回」對特首無損失

林鄭：平台面向全港 須直接與公眾對話

林鄭月娥昨在荃灣爆發警民衝突時，於facebook發文稱，留言的人不論立場她都會看，大家都是關心香港才會留言。她說不少網友批評政府過往所謂「對話」不夠全面，質疑今次又是花招、拖延時間，她解釋希望構建的平台是面向全港市民，形式必須突破過往局限，她和同事必須與公眾作直接、深入及持續互動的對話，歡迎市民提建議。

張：事件已超監警審視範圍

張炳良說，現時社會撕裂、政府信任度極低，如此嚴峻形勢，林太應放下身段正式撤回修例，並成立獨立調查委員會。林太過去回應成立獨立調查委員會訴求時，一再說有現行監警會機制處理。張炳良稱，監警會職權重點是針對警察的投訴，而今次社會事件不單涉及警察，為何出現衝擊等問題更已超出監警會可審視範圍。他認為，獨立調查委員會可通過公開、公平、公正的方法找出風波真相，有助緩和社會氣氛及重啟對話。

前日參與會面者中，以民主思路前召集人麥嘉晉最年輕，他對本報稱會後政府有否跟進行動最重要。他認為，港人不會天真到因政府成立對話平台就「塞住把口」，認為政府應實際回應五大訴求，尤其成立獨立調查委員會，又說若由政府成立對話平台或被視為有「agenda」（議程），任何有政黨背景的人設平台都會被猜疑。他說知道有人打算以創新方法建立平台，希望能令不同光譜的人對話，令政府在各方眾多訴求中找出公因數。他認同，由成立平台到政府梳理出結論要一段時間，局勢或會轉差，現時是要「鬥快」。

（反修例風暴）