「別人一知我是警子 就當我藍絲」

父感同袍無問題 示威子：在家不討論

L認為，特首「將警隊擺上枱」，警隊高層則「將手足放上枱」。L的父親不知他昨日到場，知道他有參與反修例的示威活動，「在屋企討論不到的了，我有我立場，他有他立場」，L父親認為警方做法沒問題，示威者是「搞事」，故L在家盡量不與父親討論近期事件，避免爭執。他又稱，母親角色尷尬，嘗試盡量平衡兩方，起初立場中立，但近日覺得「警察過分」，L見過父母因此爭吵。作為警察家屬，L說未有影響與他人相處，因大家有獨立理性思考，「不是你一個人的身分代表你整個人，而是你平日的行為、言語，讓人認識你」。

近日示威者屢包圍警察宿舍，父親任警察、27歲的陳先生與家人居於警察宿舍，「常見到警犬（戒備），又落閘」，家人擔憂安危，亦感到壓力。「黑警死全家」口號近日不絕於耳，他對此感難過，認為不少人將警察標籤為壞人，盼市民勿以偏概全，尊重他人。他說當別人得悉他是警察之子，「就覺得我是藍絲，但其實我都是中立，我們有自己思考」。

目睹警民關係破裂，陳先生說只好多嘗試解釋，「只可以同大家講，警察也有好人」，盼市民體諒警員要執行職務，但他亦感部分警員用過分武力，如打人、將示威者拖行在地。他慨嘆社會彷彿無出路，但認為政治問題需政治解決，「政府唔該做番啲事」。

（反修例風暴）