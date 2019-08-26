警員親屬首集會 促獨立調查 勸夫勿打示威者 警嫂：再下去恐離婚

籲政治問題政治解決 促前線自律

由警員親屬自發成立的「警員親屬連線」昨午在中環愛丁堡廣場舉辦「還警於民」集會，提出五大訴求，包括要求政治問題以政治解決、成立獨立調查委員會徹查運動各方因素、成立警民溝通平台修補撕裂等。他們呼籲警隊高層制定適切處理集會者的行動方針，懇請前線警員克己自律。他們盼政府回應訴求，公正調查真相，也勿再讓警隊成為擋箭牌。

警民衝突「已非溝通平台可解決」

一眾警員家屬與市民在風雨中撐傘表達訴求。不少家屬戴口罩與墨鏡，部分受訪時也要求化名。以口罩與鴨舌帽遮蓋臉容的Cherry（化名），隱瞞警察丈夫參與集會。她的丈夫在警隊工作約20年，近日在示威前線執勤，面對前所未有的衝突也感無力與辛勞。她說反修例運動由「和理非」示威演變成嚴重警民衝突，甚至互相仇恨，「已不是一個溝通平台可解決，我們需要訴諸社會公義與獨立調查」，故決定發聲。她也對警方處理元朗7．21事件的態度感心痛，「警方經常譴責暴力，其實當日的冷漠也是另一種暴力」。

Cherry慨嘆有警員或家屬想法極端，「不當示威者是人，說他們是曱甴」。她說與丈夫立場不同，「再傾會搞到離婚」，只能在他每次執勤前好言提醒，「我會叫佢用適當武力執法，不要打人，你要打就打我啦」。

「警嫂」陳女士有感部分警員使用過度武力，失去常性，亦不滿有被捕者的法律權利遭剝削。她說丈夫即使不在示威執勤，巡邏時也常被罵「黑警」，兩人也因擔憂仇警氣氛而暫打消生育念頭，「子女會否抬得起頭做人？」她促請政府成立獨立調查委員會，公正調查，化解仇恨，做法也能還沒做錯的警員公道。

不在示威區亦被罵黑警 不敢生育

「不畏懼、不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人……」大會在集會結束前，帶領眾人讀出警察誓詞，盼喚醒警員初心，亦播放警隊傳統歌曲《高地教堂》（Highland Cathedral）。

參加者集會後遊行至特首辦及警總遞信請願，在「還警於民」直幡帶領下沿途高呼「不要我警鬥我民」、「前線不是擋箭牌」、「錯的人不姑息，對的人不壓迫」等。每逢經過駐守的警員，他們的叫聲特別響亮，多次高叫「拒絕做黑警」。

特首辦無派人接信，警方亦只許在夏慤公園的警總後門遞信，遊行者再次讀出警察誓詞後散去。大會宣布有400人出席集會，警方稱最高峰有270人。本報向警方查詢對集會有何回應，截稿前無回覆。「警員親屬連線」成員李女士形容，警員家屬因政治事件集會屬史無前例，在一面倒否定警察聲音下，要走出來不易。她認為現時「你有你講，我有我講」，需成立獨立調查委員會全面調查參與事件的人，「還大家一個清白」。

明報記者

（反修例風暴）