議員憂持續衝突致傷亡 「真誠對話」難展開

翻查資料，2016年旺角大衝突，有警員兩度向天開槍示警，並指向人群。當時開槍的交通警員，其後獲頒俗稱「花雞繩」的處長嘉許。

「暴徒肆意襲擊」 一哥：全力追究

警務處長盧偉聰昨晚到瑪嘉烈醫院探望昨於荃灣執勤時「被暴徒肆意襲擊的多名同事」，稱對事件非常憤怒，並予以強烈譴責，警隊必定全力追究。

昨晚的開槍事件，有傳媒拍攝到荃灣數十名手持長棍及疑似鐵通的示威者，與約8名手持圓盾的警員衝突，示威者不斷推前，以長棍等由上至下、橫掃直捅警員，警員一路後退，約30秒後，現場傳出槍聲。其後警員舉槍指向人群，混亂中一名警員的槍疑跌地拾回。

《警察通例》第29章3條列明，警察如不能以較溫和武力達至目的時，可使用槍械，保護包括自己在內的任何人，免受性命威脅或身體嚴重損傷，或為平息騷動及暴亂，但沒有明文提到警員不可向天開槍。

保安事務委員會主席陳克勤觀看完相關片段後表示，警員受襲後不斷後退，認為警員並非主動拔槍指嚇示威者，是警員生命受威脅，稱警員開槍的做法符合《警察通例》。他續稱，上周五的「香港之路」活動和平，惟周末衝突場面重臨，擔心衝突持續會造成人命傷亡，呼籲示威者勿衝擊警方防線及保持克制。

公民黨立法會議員譚文豪表示，從片段難以判斷警員是否面對生命威脅，因片段沒有近距離拍攝開槍前一刻的畫面，他亦不清楚當時開槍警員有否作出警示行為。但他表示荃灣是密集住宅區，警員須謹慎考慮開槍的後果。他又說，目前本港充斥「警方濫捕」、航空業解僱員工的情况，難展開真誠對話，促請特首林鄭月娥喝停「白色恐怖」。

（反修例風暴）