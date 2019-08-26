水炮車首發射 示威者不硬碰速退

市民發起的「荃葵青遊行」昨午於葵涌運動場集合，港鐵宣布因應有公眾活動進行，昨午1時30分起，暫時關閉荃灣線葵芳站、荃灣站及西鐵線荃灣西站。中午過後，雖然雨下個不停，大批穿黑衣市民仍魚貫進場，並坐滿全部看台，估計約有千多人。隊伍出發前，有示威者將懸掛在運動場的五星旗除下並踐踏，另有示威者在旁邊揮動美國國旗，後來有運動場職員收回五星旗。

警施催淚彈驅散 示威者擲燃燒彈對抗

由於人數太多，遊行隊伍約於2時45分出發，較原定提早15分鐘，沿途高叫「五大訴求，缺一不可」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號，惟出發不久遊行隊伍已走出馬路，佔據葵福路其中一條行車線。其中一名遊行申請人林啟康批評港鐵封站等同阻礙市民參與遊行集會，強烈譴責港鐵。

遊行隊伍沿葵福路、德士古道、楊屋道、馬頭壩道，約於3時30分抵達終點荃灣公園，部分人未有跟大隊行到公園，在德士古道與馬頭壩道交界放置水馬及鐵欄，另一批示威者則在楊屋道和聯仁街交界設路障；逾百防暴警察在楊屋道和川龍街交界佈防，雙方對峙。

下午約5時30分，警方在如心廣場對出防線舉黑旗，警告會清場，數分鐘後即施放多發催淚彈，示威者則向警方擲磚及燃燒彈等還擊，有燃燒彈由天橋擲下，落在警員身旁，險些被擲中。警方首次派出兩部水炮車在場戒備，傍晚6時許向示威者設下的水馬路障發射水柱，當時已無人在水馬附近；水馬未有倒下，速龍小隊上前以人手移開水馬。

水馬中首炮未倒下 次射同沒中人

水炮車其後於楊屋道隨防暴警員向葵青方向推進。至晚上7時許，水炮車到達德士古道時，再發射水炮數秒，未有擊中示威者，示威者亦未有硬碰，並快速散去，至7時半左右大致完成清場。

民權觀察指水炮清路障危及旁人

民權觀察成員王浩賢認為，警方昨使用水炮車主要用作震懾示威者，未見大範圍射向人群驅散。但他說警方首次發射水炮時射向水馬，以清除路障的做法危險，因示威者過往曾以竹枝、鐵馬等雜物設路障，發射水炮或會令雜物四飛，對在場所有人造成危險。他補充，昨日天雨路滑，以水炮車驅散人群時，有可能令示威者走避時滑倒受傷。

3輛俗稱「水炮車」的「人群管理特別用途車」，上月底完成路面測試。本月18日民陣發起「流水式維園集會」期間，兩輛水炮車被發現在黃竹坑香港警察學院內戒備。警方資料顯示，水炮車車頭頂設有兩部噴水裝置，射水模式分3種，分別為花灑式、脈衝式和連續水柱式，亦可使用顏色噴劑及催淚水劑。

（反修例風暴）