示威者持棍追打 警轟實彈第一槍 一度槍指記者 踢開跪地勸阻市民

政府：「暴徒」襲擊 警向天鳴槍示警

政府晚上發聲明，表示警員一度被多名「暴徒」襲擊，在生命受到威脅下曾「向天鳴槍示警」，稱特區政府對「暴徒」予以嚴厲譴責，警方亦會嚴正追究。

逾30人被捕最小12歲 5警傷22人送院

醫管局表示，截至昨晚11時30分，各區衝突共有21男1女送往公立醫院急症室，其中一名男子情况嚴重，12男情况穩定，其餘8男1女經治理後出院。警方強烈譴責非法暴力行為，並拘捕30多人，據了解包括一名12歲男生。

8．11白衣襲擊地 二陂坊食肆竹館遭破壞

「荃葵青大遊行」昨午2時45分起步後，大批示威者在荃灣楊屋道及聯仁街與警方對峙，有人投擲燃燒彈，警方傍晚清場，水炮車亦首度上陣。晚上7時許，一批示威者轉到二陂坊附近，兩間麻將館被破壞，有麻將館玻璃破裂，碎片散落一地。示威者之後再到一間遊戲機中心，嘗試撬開鐵閘，並在閘外噴漆；另兩間食肆亦遭破壞。本月11日，二陂坊一批白衣人曾襲擊黑衣人，雙方爆發衝突，有市民被斬傷。

警對講機稱「曱甴」 示威者激動

警員到場增援，一輛停泊在眾安街的新界南衝鋒隊警車，遭示威者以長棍等破壞後門及車窗，有持圓盾警員欲驅趕示威者時，在對講機中稱呼在場示威者為「曱甴」，示威者聽到後情緒激動，上前要求解釋，其間另一批由二陂坊附近走出的示威者反包圍警員，雙方激烈衝突，數十示威者用竹、長棍、疑似鐵通襲擊約8名警員，警員邊以盾牌抵擋邊後退，示威者愈衝愈近，混亂間最少4名警員拔出左輪手槍，現場最少傳出一發槍聲，有警員手指扣着板機指向示威者，一度指向在場記者，惹來記者不滿。

拔槍警避入大廈 記者詢問何以槍指

有中年男街坊見狀上前跪地，要求警員「唔好開槍」，警員一腳踢開。其後警員在沙嘴道一帶後退，其中3名曾拔出手槍的警員一度避入一幢大廈的後樓梯，在場記者詢問警方為何以槍指向記者。一批速龍小隊趕到眾安街戒備，部分手持橙柄長槍。

新界南總區刑事總部警司梁國榮其後到場，他表示當時情况混亂，有5名警員受傷，初步了解有一名軍裝警員開槍，稱「有同事在生命受威脅下曾經開過槍」，相信是軍裝警左輪槍發射，但未回應是向天抑或向人群開槍，稱需時了解，稍後會封鎖沙嘴道，並將事件交予新界南總區重案組跟進。沙嘴道及眾安街的十字路口入夜後設有防暴警防線。

示威者多區快閃 毁紅隧收費亭指示燈

示威者其後「快閃」到各區繼續抗議。一批示威者到深水埗，與警方在欽州街和長沙灣道交界一帶短暫對峙，數十名警員衝前清場，數名市民走避不及被捕。在紅隧九龍出入口，有示威者以鐵馬封堵收費亭，並以鐵支打爛指示燈及收費設施，其後散去。

明報記者

（反修例風暴）

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