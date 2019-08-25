稱多區兩三行並列 「香港之路」更新人數：21萬

500的士巡遊 有人撕車身國旗

「香港之路」昨凌晨在facebook專頁表示，最先發布有13.5萬人參與是最保守的估算，各區均有不少雙行甚至三行並列的狀况，更有等待中而未有列隊的市民，因此經仔細覆核及分區點算後，確認人數超過21萬。

另外，「守護香港大聯盟」前晚聯同香港的士司機從業員總會發起「守護香港，風雨同舟」大行動，聲稱超過500輛的士分三隊掛上國旗在多區行駛。「眾新聞」由讀者提供的片段顯示，一隊車身前後貼上國旗之的士車隊前晚駛經樂富，車尾窗上貼有「我愛香港，我愛中國」字樣，其後有市民趁的士在紅燈停下時，上前去將車身的國旗撕下，兩旁民眾起哄，有市民再將被撕下的國旗置於路面，令的士在綠燈行駛時輾過國旗。

另外，數百市民前晚將「香港之路」延綿至獅子山，劃出一道「光鏈」。獅子山頂昨早出現兩幅黑色直幡，上面寫有「黑警濫暴」及「殺人政權」。政府飛行服務隊其後派出直升機接載消防員到獅子山移除直幡。

（反修例風暴）