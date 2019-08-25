須向學校掌握規模 楊潤雄：不會蒐集罷課名單

【明報專訊】大專院校學生及中學生醞釀9月開學後罷課，教育局長楊潤雄昨早出席電台節目時被問及罷課能否確實對政府施壓，他稱罷課一定對政府增添多些壓力，但相信不至於影響一些原則性問題的做法，因為政府已清楚解釋未能完全滿足民間五大訴求的原因。他又稱局方須向學校掌握罷課規模，但不會蒐集罷課學生和罷教教師名單。
稱罷課增政府壓力 惟不至於影響做法
楊潤雄昨在港台《星期六問責》稱，不估計罷課規模，但強調學校不是政治表達的地方，罷課雖對政府的壓力「一定多些」，亦影響學校運作，例如課程、校內會否有分化和氣氛對立等，但相信不至於影響政府對一些原則性問題的做法。
被問會否要求學校處罰罷課學生，楊潤雄說交由學校處理，「要透過教育方式，給予（學生）機會表達，從而處理其情緒，無規定學校一定要罰」。他續稱局方有責任向學校了解罷課規模、涉及多少間學校，「但不會問誰有返（上學）、誰沒返，因為這對整體狀况沒有直接幫助」；相信大多數未成年的年輕人參與社會活動前經過思考，但擔心其掌握的資訊未必全部屬實，並憂慮部分學生因長期參與社會活動而變得過激。
至於罷教，楊潤雄說不贊成，強調教師專業操守包括以學生利益行先，「若因政治表達令教學受損，令學生利益受損，在我角度是不配合專業老師應有表現」。他稱罷教亦不屬教師有緊急事的請假理由，但教職員問題交予學校處理。
就日前當局向學校發指引，指老師或不知道用什麼字眼向學生解釋社會當前狀况，這時可表示「不知道」或「自己也不理解 」，楊潤雄昨解釋，指引是指老師可接受自己有些事情是不知道，「背後的理念是讓老師勿給自己太大壓力」。