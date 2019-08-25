須向學校掌握規模 楊潤雄：不會蒐集罷課名單

稱罷課增政府壓力 惟不至於影響做法

楊潤雄昨在港台《星期六問責》稱，不估計罷課規模，但強調學校不是政治表達的地方，罷課雖對政府的壓力「一定多些」，亦影響學校運作，例如課程、校內會否有分化和氣氛對立等，但相信不至於影響政府對一些原則性問題的做法。

被問會否要求學校處罰罷課學生，楊潤雄說交由學校處理，「要透過教育方式，給予（學生）機會表達，從而處理其情緒，無規定學校一定要罰」。他續稱局方有責任向學校了解罷課規模、涉及多少間學校，「但不會問誰有返（上學）、誰沒返，因為這對整體狀况沒有直接幫助」；相信大多數未成年的年輕人參與社會活動前經過思考，但擔心其掌握的資訊未必全部屬實，並憂慮部分學生因長期參與社會活動而變得過激。

至於罷教，楊潤雄說不贊成，強調教師專業操守包括以學生利益行先，「若因政治表達令教學受損，令學生利益受損，在我角度是不配合專業老師應有表現」。他稱罷教亦不屬教師有緊急事的請假理由，但教職員問題交予學校處理。

就日前當局向學校發指引，指老師或不知道用什麼字眼向學生解釋社會當前狀况，這時可表示「不知道」或「自己也不理解 」，楊潤雄昨解釋，指引是指老師可接受自己有些事情是不知道，「背後的理念是讓老師勿給自己太大壓力」。

（反修例風暴）