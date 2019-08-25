塞機場少人響應 警截查55車

記者昨早在機場觀察，1號客運大樓內未見有示威者，辦理登機櫃位則大排長龍，職員在機場出入口檢查旅客登機證，交通警在場戒備。機場一帶交通大致暢順，港鐵東涌站、機場站及博覽館站均未見阻塞。

「人鏈」行動後 市民表理解

前往台北旅行的李先生昨提早出門，約7時到達機場。他說青馬大橋交通頗暢順，接近1號客運大樓時見到較多人多車，而他經過前晚手牽手築人鏈行動，理解及支持「和你塞」行動，「寧願早少少出門口都冇乜所謂」。黃小姐昨乘坐中午12時前往日本的航班，早上6時已出門，未到8時已抵達機場，交通大致暢順。黃小姐過往未遇過堵塞機場的情况，認為「和你塞」行動為旅客帶來不便，「影響大（範）圍可能真係唔係咁好」。

有示威者呼籲駕車、租車或踏單車進入機場以癱瘓交通。其中有24人在東涌文東路一帶踏單車，被警車尾隨，警員其後截查他們並發口頭警告，其中3輛單車因沒安裝車鈴，車主被票控。警方並在機場北交匯處及欣澳公共運輸交匯處截查55輛車，其中約12輛私家車、1輛輕型貨車和1輛電單車涉嫌非法改裝及車輛機件結構故障被扣查。

機管局昨早在網頁發布消息表示1號停車場關閉，本報記者早上7時許到場觀察，見有指示牌顯示1號及2號停車場關閉，3號及4號停車場開放。記者其後成功把車停泊於1號停車場內，停車場尚餘大量車位。機管局發言人回應稱，當局昨按營運情况彈性處理1號停車場的安排，並鼓勵旅客乘搭公共交通工具。

（反修例風暴）