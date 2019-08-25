荃葵青改今日遊行路線 獲警方不反對

改葵涌運動場起步

荃葵青遊行籌備小組原申請今午2時半於葵芳（南）巴士總站集合，3時起步，遊行至荃灣公園後集會。警方就遊行發出反對通知書，僅批准集會。遊行申請人提出上訴，昨展開上訴聆訊後，與警方就遊行路線達成共識，撤回上訴。

經協商後，荃葵青遊行起點改於葵涌運動場，行經興盛路、楊屋道、馬頭壩道等，終點不變。

遊行集會籌備小組稱，警方以安全理由要求他們改變路線，他們對替代路線感到遺憾，「在馬頭壩道及關門口街後段的楊屋道，少了那一段路。那一段路尤其對荃灣來說，在二陂坊外發生途人被恐怖襲擊事件，亦是我們主要想表達的訴求之一。那個（地方）是我們其中一個想表達呼聲的地方」。統籌遊行的余先生說，他們早於7月底已向警方申請遊行，批評警方拖延至最後一刻才發出反對通知書。

新界南總區警司（行動）韓婉君說，遊行申請人原提出的起點葵芳（南）巴士總站不適宜作集合地點，現時以葵涌運動場作起點及替代遊行路線是比較合適和安全。她又說，遊行主辦單位之前無法提出安全遊行路線，並拒絕警方上周四提出的替代路線，故警方當時在評估風險後反對。被問港鐵今日會否封站，韓婉君稱未收到有關消息。港鐵稱未有相關資料。

港鐵封站否 警稱未收有關消息

康文署宣布，由於有大型群眾活動，荃灣公園、荃灣海濱公園及沙嘴道遊樂場的網球場、荃灣體育館、楊屋道體育館、蕙荃體育館、荃景圍體育館、荃灣大會堂和荃灣公共圖書館提早今午2時關閉。

（反修例風暴）