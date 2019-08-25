港龍空姐談飛內地：唔知開機艙門有咩人等緊你

穿制服人員命盡丟機上香港報紙

黃小姐與施安娜曾於7月26日在機場「和理非」集會上碰過面，她是施安娜的facebook朋友，形容施常發帖表達政見，卻從沒過激言論，質疑公司解僱身為工會主席的施安娜是為殺一儆百。她說港龍有約2000名空中服務員，飛不同航班時與不同同事合作，大家關係如同「屋企人」，但事後大家均擔心公司秋後算帳，亦憂被同事「篤灰」。

稱飛上海等檢查 感覺如送死

港龍空中服務員經常飛內地航班，「返15日工，大約有8、9日都飛大陸」，她指最近每次飛內地航空均非常緊張，「唔知開機艙門有咩人等緊你」。她說有同事飛抵成都後被檢查個人物品，她曾遇過中國民航局職員上機檢查機艙安全，「我飛了幾年，過去未遇過」，又有穿制服人員上機指着一堆報紙說「一是收起（那些報紙），一是丟晒佢」。她最近飛抵上海等候海關檢查，「個心噗噗跳，好驚他們（海關人員）話我有問題，排隊時感覺好似送死咁」。

但她確實需要這份工作，所以難免自我審查，「我本身都不太玩facebook、Instagram，現在更加是畀個like都要諗諗」，她說明白穿上制服時代表公司，要注意言行，但不明白為何公餘時間亦要步步為營，「為什麼我放工後仍被公司管，我完全無自主權，我媽都不會這樣管我（網上言論），公司憑什麼？我真的『賣命』了嗎？」

旅客說「香港人加油」 幾乎淚崩

她形容員工之間亦愁雲慘霧，自言有點抑鬱、情緒不穩，不欲飛內地航班，有次在航班上有旅客對她說句「香港人加油」，就害她差點「決堤」淚崩。她說想參加職工盟發起撤回解僱決定及停止白色恐怖的集會，但若集會不獲發不反對通知書，則需再考慮。

（反修例風暴）