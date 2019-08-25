昔同事親如「屋企人」 嘆為反修例互罵篤灰

帖文遭截圖流傳

疑藍絲朋友所為

施安娜的社交媒體帳戶內容只限「朋友」瀏覽，後來部分帖文及照片被截圖，輾轉流傳到「藍絲」陣營和公司管理層，她說是被「朋友」出賣了。其中一張公司掌握的截圖內容來自她facebook的「限時動態」，她指當初有關截圖流出時，只有20多名「朋友」看了，她推測當中一名藍絲同事最有可疑，因對方丈夫是警察，對方在7月26日機場集會後在網上大罵示威者。

她「unfriend」了那個同事，卻逃不過解僱，但她說「可能她都無想過後果會如此」。她指同事均是香港人，受社會大氣候影響，她facebook「朋友」有藍絲同事，一向不會刻意「unfriend」，結果卻被「篤灰」，如今同事間因不同政見互相傷害、對抗、起底，她指大家亦受折磨，見到「屋企人」變成這樣，她感到非常悲哀。

（反修例風暴）