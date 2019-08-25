【周日人物】因言被炒 料失港龍工會主席身分 施安娜：無法再為同事出頭最難受

父親流淚是因為心疼她，而她的淚卻是為其他即將面對「以言入罪」被解僱的同事而流。女人四十前突然失業，她最難受是很大可能失去港龍航空公司空勤人員協會主席這個身分，不能再與資方爭取延遲退休年齡的落實細節，以及改善假期薪酬計算方法。

文：羅嘉凝

圖：楊柏賢

施安娜是典型的空姐，言談間總帶笑意，她說：「以前有前輩話，要笑到人家站在你背後都感到你在笑。」她2002年從理工大學英文系畢業，陪朋友面試港龍空服員，朋友沒見成，她卻被錄用，2006年升為艙務長，2014年成為高級艙務長，笑足17年，結果在前日的記者會上，她在鏡頭前哭了。

自比遲到乘客 遭留機艙外

她哭訴，上周三被公司召回國泰城，確認其社交媒體上的相片及言論後，即被解僱。記者會後，國泰發稿指「施安娜不再是公司員工」，她形容公司是「盡快割席」，手起刀落，她離開時碰到其他上班的同事，「我好像遲到的乘客，平日我們說要斬斬斬，即是要閂（機艙）門，今次是我被留在機艙外，以前我是在機艙內的」。

成為公司棄將，身邊人卻沒離棄她，她收到來自同事、小學同學、好友的慰問信息，她相信自己絕非被「以言入罪」的最後一人，但她希望公司停止這場網絡大抓捕，「你畀幾多人工都不可以滅我聲，難道我在（網上）話飛機餐難食，都要炒我？」她說不少同事已有被「炒」的心理準備，「同事擔心不知何時會接到公司電話，有人接到公司來電自然會找我，因大家覺得我與他們是同一陣線」，而她被解僱後，刺激了更多人加入工會。

她早在入職時加入工會。2010年，工會組織機場集會抗議工作過量，她說當時空服員忙得沒法上廁所和用膳，後來她見證工會促使公司改革，2014年成為工會理事，與資方六度開會檢討更表，2016年成為工會主席，卻碰上前特首梁振英女兒梁頌昕「行李門」事件，她與其他香港空勤人員總工會代表齊齊發聲，2018年爭取為女性空服員制服加入長褲選擇，並迎來「行李門」司法覆核勝訴。

爭取可飛到60歲 自己未能享

她不斷為同事爭取福利，但不少「藍絲」同事自反修例風波退出工會，「去年爭取延遲退休年齡（至60歲）時，個個（同事）講多謝，為何他們現在可這樣對待幫你的人？」她被解僱後，最難堪是可能不可繼續做工會，工會9月6日將舉行特別會員大會商討，她已做了兩屆主席，原本估計有望與早年工會主席潘芸妮看齊做足三屆，並打算飛到60歲退休，「我有份爭取，但享受不到」。

8月10日和16日，國泰高層兩度約見呼籲工會合作，同月16日國泰兩名高層辭職，工會見事態嚴重，翌日向會員發信提醒使用社交媒體要小心，「當時有朋友叫我deactivate（關閉）facebook，當時我說無可能，這樣是噤聲、白色恐怖，朋友勸說『份工沒有了，談何工會工作』，豈料一語成讖」。

倘無法復職 將會轉行

在言論自由與飯碗面前，她揀選了前者，「我不止得這個飯碗，我可以搵其他」。她說着說着又笑了，反正現正忙搬屋，9月將與好友到越南旅行慶祝即將步入40歲。未來的路仍是未知數，近日有人提議她去選區議會、轉投其他航空公司，她未知會否遭同行封殺，但她笑稱無意轉到其他航空公司，只想復職回到港龍「和你飛」，若港龍再容不下她，就「換條跑道」轉行去。

（反修例風暴）