稱中央不會犧牲香港 王振民：背後黑手將付沉重代價

全國港澳研究會舉辦「重溫鄧小平同志關於香港問題的重要講話」專責座談會，與會者逾40人。王振民稱，長時間街頭抗議與繼續「一國兩制」目標南轅北轍，若一國兩制不復存在、香港被毁，「無非中央直接接管香港，在香港實行內地法律和社會主義制度」，對香港所有持份者「是百分百、毁滅性的損失，是不可承受之重，只要街頭暴力不立即停止，這個結局是完全可以預見得到」。

徐澤：守護一國兩制「決戰」

全國港澳研究會會長徐澤稱，近期香港發生損害香港、國家根本利益的「暴力活動」並長時間持續，若任其蔓延會有沉淪危險，形容是守護或毁掉一國兩制的「決戰」。

近日有傳或出動解放軍到港「平亂」，基本法委員會副主任譚惠珠稱，香港發生「動亂」，「中央當然可以干預」，又稱駐軍亦要防止動亂，並非擺在軍營的「稻草人」。全國港澳研究會副會長劉兆佳稱，即使中央「迫不得已」出手平定香港動亂，不表示一國兩制在港結束，而是中央履行對國家、香港的責任，但最好結局是特區自行平息亂局。

（反修例風暴）