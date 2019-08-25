政研會圍港台斥偏頗 多名記者被指罵踢打

促港台回應 否則行動升級

集會者昨午3時聚集港台外，在欄杆掛綠絲帶，又張貼海報及標語，大喊「香港電台，浪費公帑」等口號，有穿港台背心的記者被圍。集會者又指罵現場記者，高呼「黑記！黑記！」，有兩份本地報章的攝記被圍毆，now新聞台記者被腳踢。警方數度組成人鏈圍着記者，主辦方亦有呼籲現場人士冷靜，惟仍有人欲衝前攻擊記者。now新聞台發聲明，指採訪隊遭在場者指罵、推撞及腳踢，及拍打鏡頭，粗暴妨礙正常採訪，予以譴責，並將追究。

政研會會長鄧德成於港台大樓大閘外要求廣播處長梁家榮接信，指港台以公帑營運，問全球有何地方「政府出糧但反政府？」。他稱港台節目立場明顯，雖明白媒體有監察政府的角色，但在現時有大量媒體監察政府的情况下，港台作為以公帑運作的媒體，應站在政府一方，倡設監警會般的「監港台會」。他強調，若梁家榮於集會起計72小時內無理想回應，會在8月31日有升級行動。

港台：有平台讓市民自由表達

就有記者被暴力對待，鄧說所有形式暴力都不能接受，已多次呼籲在場的人冷靜，又說並非所有參與者都是政研會會員。香港電台機構傳訊總監伍曼儀在閘內代表接信，稱是次為唯一的會面和回應，已清晰收到意見，港台向來提供不同平台予不同市民，讓市民了解社會事件。港台其後再發稿稱，向來提供平台讓市民自由表達不同觀點，節目製作人員亦須恪守約章和節目製作人員守則；港台亦有多個聽眾來電節目，讓公眾直接表達所思所想。

記協與獨立評論人協會發聯署聲明，指包圍港台甚至辱罵記者，意圖似是企圖左右甚至影響港台編輯路線，粗暴行為違反基本法賦予新聞自由，亦呼籲警方正視問題，調查事件。

（反修例風暴）