設平台建言 與會者促林鄭先回應訴求 狄志遠倡研特赦警民 「無聽到反對」

氣氛良好 未定下次會面日期

會面在禮賓府舉行，歷時逾3小時，與會者包括中大前校長沈祖堯、立法會前主席曾鈺成、運輸及房屋局前局長張炳良等人，多名問責局長亦有出席。有與會者稱，林太以聆聽為主，除開場白表達對目前局勢看法外，只間中補充資料，其間抄寫多頁筆記，會上每人各自發言；亦有與會者稱氣氛良好，出席者有誠意面對問題，多對現况感擔心，並稱各人主要表達自己看法而非辯論。據悉會上未定下次會面日期，有人稱未來或有第二三輪會面，但出席者未知。

唐英年：各方憂慮港形勢

林太昨稱期盼對話、藉溝通互相理解（見另稿）。前政務司長唐英年形容會上各方對香港形勢感憂慮、同意要加強溝通對話，為化解社會矛盾及對立局面開展第一步。他建議可就社會不同層面、環節及範疇成立溝通平台，包括文化、教育、醫療、法律等領域，全面並廣泛展開民間對話。

不過，多名與會者均稱現時溝通難有效果。張炳良說，展開各界對話需要一定程度的社會信任，令人不會懷疑「對話平台」只為敷衍市民；政府需釋出善意，現最多人要求撤回修例、成立COI，若政府積極回應，有助推動真正對話。

多人稱現時溝通難有效果

社聯行政總裁蔡海偉說，現時社會氣氛下，大部分市民已對政府失去信任，要立即開啟對話平台不可行，認為政府必須確實回應五大訴求，顯示尊重、接納民意的誠意，而成立COI、撤回修例均獲支持，政府應接納。若未來構建對話平台，蔡海偉認為須探討如何改善政府管治、改善警方執法，以及如何開展政改。

新思維主席狄志遠稱，溝通是好事，但要思考如何製造好的氣氛，形容現時對話只是各方抒發情緒，難以真正溝通。他建議監警會增加立場與民主派相近的成員，並指今次政府表現有疏漏，問責團隊、行會成員須作變動，「新團隊再上路」；建議可成立小組、商討特赦警方及年輕人，並稱「無聽到」與會者反對此提議。

政府工業貿易諮詢委員會成員麥嘉晉亦稱，成立對話平台的基礎必須實際回應五大訴求，尤其成立COI，否則無意義、「不如不見」；在有實質方案回應訴求前，應盡速徹查元朗事件並檢控。

明報記者

（反修例風暴）