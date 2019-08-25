西藏10失聯港生獲釋 未知受查原因

本報獲得一張懷疑是該批學生在青藏鐵路列車前的合照，一行7男3女。城大學生會臨時行政委員會署理會長黃希朗稱，據他了解，該校一名學生與多名港大學生同行前往西藏，至上周四（22日）開始失去聯絡。

港大城大科大：已聯絡家人

港大發言人昨晚近8時回覆本報稱，校長張翔十分擔心學生安全，並已即時發電郵詢問有關部門，從內地相關部門得知學生目前安全，已要求有關部門盡快處理事件，讓學生早日回港，亦已與涉事學生家人聯絡，提供支援及協助。約個多小時後，港大補充10人已全獲釋放。

城大回覆稱，獲悉有一名學生牽涉事件，稱非常關心學生情况，緊急事故應變小組已第一時間啓動，與學生家屬聯絡，提供支援與協助。科大表示知悉一名科大畢業生牽涉事件，十分關注同學情况，已聯絡其家人。

入境處：已向駐成都辦跟進

入境處回覆稱，就懷疑有港人在西藏失聯一事，接獲求助後已與駐成都辦及有關大學負責人聯繫以跟進事件，並按當事人家屬或校方意願提供適切的意見及協助。

（反修例風暴）