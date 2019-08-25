警民德福為「交稅」口角變開槍

警：你交幾錢稅呀？

警員昨上德福花園平台時，不少商戶已關門，當中賣小食的「渣哥」職員稱，見警察出現已擔心「有煙」，因此即時關門；至於超級市場Market Place則關上玻璃門，並在縫隙墊毛巾。德福戲院亦在近6時關燈，職員說要關門，請在場者離開。

MegaBox無車到人流疏

在遊行終點附近的商場MegaBox，昨下午人流疏落。場內一間護膚品店店員李小姐說，周六人流主要是一家大小的家庭客，遊行加上港鐵暫停，對商場人流影響大，目測人流是往常周六的三分之一。有按摩椅店店員則稱，港鐵站至MegaBox的穿梭巴士因公眾活動於昨午1時起暫停，加上道路擠塞，私家車難駛到商場。有行李篋店女售貨員說，平時周六MegaBox人流旺，昨人流減逾半，該店昨至下午仍「未開過單」，除了因為附近有遊行，港鐵停駛都令市民難去MegaBox。

（反修例風暴）