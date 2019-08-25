警民德福為「交稅」口角變開槍

【明報專訊】反修例運動打擊零售業，昨觀塘遊行前終點附近的MegaBox人流大減。遊行後，除了暴力衝突，德福花園平台更發生警民口角，有人問警員「有錢交稅咩？」一名警員即反問：「你交幾錢稅呀？」雙方擾攘一輪後，警員開槍。示威者散去後，10多人在平台議論時罵警察；另有居於二樓的街坊說家中有孕婦，昨為免吸催淚煙，已避走將軍澳。
警：你交幾錢稅呀？
警員昨上德福花園平台時，不少商戶已關門，當中賣小食的「渣哥」職員稱，見警察出現已擔心「有煙」，因此即時關門；至於超級市場Market Place則關上玻璃門，並在縫隙墊毛巾。德福戲院亦在近6時關燈，職員說要關門，請在場者離開。
MegaBox無車到人流疏
在遊行終點附近的商場MegaBox，昨下午人流疏落。場內一間護膚品店店員李小姐說，周六人流主要是一家大小的家庭客，遊行加上港鐵暫停，對商場人流影響大，目測人流是往常周六的三分之一。有按摩椅店店員則稱，港鐵站至MegaBox的穿梭巴士因公眾活動於昨午1時起暫停，加上道路擠塞，私家車難駛到商場。有行李篋店女售貨員說，平時周六MegaBox人流旺，昨人流減逾半，該店昨至下午仍「未開過單」，除了因為附近有遊行，港鐵停駛都令市民難去MegaBox。