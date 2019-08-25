毁智慧燈柱 鋸底「扯大纜」拉倒

至少6支受損 每支14萬

被指作監控 政府批罔顧事實

政府昨晚發稿指示威者蓄意破壞多支智慧燈柱，重申已多番澄清智慧燈柱不涉人臉識別功能，也沒侵犯個人私隱，只用作收集交通及空氣質素等城市數據，透過開放數據，配合5G來臨，推動智慧城市發展；然而示威者罔顧事實，大肆破壞多支智慧燈柱，實屬不可理喻。

昨午1時許，觀塘遊行參與者經鴻圖道、海濱道等前往終點零碳天地，隊頭於起步後約40分鐘抵達終點。昨午約3時後，常悅道的智慧燈柱成為示威者攻擊目標，據現場觀察，至少6支燈柱被打開，當示威者發現未懂處理燈柱，就轉往下一支，若能打開，就淘空內裏零件或剪斷電線。在燈柱噴上「不要監控」字樣的Peter（化名）稱只負責塗鴉，並無參與實質破壞，「大家都係做到嘅就盡做」。

同時，部分人在附近的牛頭角警署與警察對峙，大批示威者在警署數十米外聚集，以竹、水馬、鐵馬等築路障，持盾牌和警棍的警員則在警署外戒備。有示威者稱，這令警察無法分身到常悅道驅散正破壞燈柱的示威者。

昨午約3時20分，示威者開始反覆以電動磨機鋸開燈柱底座，火花四濺，其後以紅繩繫着燈柱，如「扯大纜」般合力將之拉倒，示威者拍掌歡呼，又拆除柱內零件，將不明液體灌進去，又於柱身貼上「抵抗暴政無罪 拒絕極權監控」語句。有示威者指弄斷燈柱是象徵式行動，所以只拉倒一支，其他則只作破壞。

智慧燈柱於2017年《施政報告》提出，今年起分3年在中環和金鐘、銅鑼灣和灣仔、尖沙嘴、觀塘和啟德發展區共4區試行，安裝約400支，預算開支2.72億元，首批50支在觀塘及九龍灣一帶安裝，已於6月起運作。

（反修例風暴）