暴力周末重臨 11送院一人眼受擊重傷 觀塘遊行爆3區衝突 搞手義工被捕

政府：嚴正追究違法行為

政府對示威者的破壞及暴力行為予以強烈譴責，稱警方將嚴正追究所有違法行為。政府呼籲示威者停止暴力，讓社會盡快回復秩序。

另外，觀塘遊行申請人劉頴匡的WhatsApp傳媒群組昨晚發信息，稱律師確認劉被捕，在觀塘警署拘留。劉的朋友稱，警方以涉嫌非法集結拘捕劉頴匡、其他遊行發起人、義工及糾察。

昨日3區衝突由九龍灣開始，觀塘遊行隊伍走至終點零碳天地後沒散去。昨午2時許，數以千計示威者在牛頭角警署外集結，在數十米外用竹枝、膠水馬、木板等築路障，同時數十名速龍小隊和防暴警察在偉業街和兆業街交界戒備，亦有警員在警署平台戒備。

警兩分鐘放逾10發催淚彈

至約4時，有人向警方防線擲石，兩名速龍小隊成員持槍離開防線巡視，約20分鐘後，再有人向警方擲石和水樽，警方即向示威者推進，數分鐘後開一槍，其後10分鐘內快速推進，沿路放催淚彈，兩分鐘內最少施放10發，地上亦見橡膠子彈。其後1小時示威者繼續用鐵馬築防線及掘磚。至約6時，有示威者再向警方擲石，警方再在半小時內發至少30發催淚彈、數發橡膠子彈和胡椒彈。同時，部分示威者走上偉業街往德福花園的行車天橋，有人在地上淋洗潔精，其後再走入德福廣場。速龍小隊持長槍在德福平台出入口戒備，其後曾開槍。另有示威者在平台另一邊地上淋水及洗潔精，並撬渠蓋作路障。

擴散九龍灣黃大仙深水埗

入夜後，示威者開始分散。約8時，大批人從彩虹站乘港鐵往黃大仙，再堵塞龍翔道，並掘磚及用激光筆照向黃大仙紀律部隊宿舍。近晚上9時，警方放催淚彈，雙方在龍翔道車龍之間追逐，有示威者被制服帶走。據港台報道，黃大仙祠外有穿白衣女子頭部受傷，額頭佈滿鮮血。

與示威者爭執 男子揮菜刀

近10時，部分示威者轉往深水埗，並在欽州街設路障。有示威者以激光筆照射深水埗警署，之後有數人上前與示威者爭執，示威者以滅火器噴煙霧阻擋對方視線，其間一名男子持菜刀指罵示威者，與示威者爭執的一名男子則臉部受傷。約10時半，深水埗警署廣播指示威者非法集結，防暴警察沿欽州街推進，部分示威者走進深水埗港鐵站散去。

傷眼者眼球出血 眼眶無骨折

截至昨晚11時，觀塘示威共8人送院，2男情况嚴重、1男穩定，4男1女出院。在黃大仙，1男1女送院，情况穩定。綜合各方消息，在九龍灣被擊傷眼的男子情况嚴重，左眼袋腫起，附近位置需縫針，經腦掃描後初步相信沒眼眶骨折，但眼球輕微出血，仍需再檢查視力有否受損。此外，據悉昨衝突中有人頭部受創，亦有人耳朵受傷。

昨日多人受傷，警方消息稱，當示威者用暴力，警方須用武力並高調執法拘捕，否則會被質疑警方「去咗邊」，變相「合法化」示威者行動。

燃燒物中記者 二人腳灼痛

此外，在德福廣場外衝突時，有燃燒物體擲中兩名「香港01」記者腳邊，火勢一度高至記者臀部，兩人鞋頭和一人褲管邊着火，記者跑開，火種數秒後熄滅，兩人腳部灼痛，但無大礙。

明報記者

（反修例風暴）