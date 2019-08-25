運房局稱同意關站 非故障不需罰款 大狀：可覆核政府決定

議員不滿：條例要求維持服務

運輸及房屋局回覆本報查詢時承認，《香港鐵路條例》及政府與港鐵簽署的《營運協議》均訂明，港鐵須維持妥善而有效率的鐵路服務；但發言人稱，港鐵提供鐵路服務的大前提是鐵路須能安全運作，基於風險評估，政府同意港鐵關閉部分車站。

此外，政府針對港鐵設有「服務表現安排」，若有31分鐘或以上的嚴重服務延誤，港鐵要繳交罰款。運房局發言人稱，由於昨日安排非因港鐵的人為錯誤或機件故障構成，港鐵不需根據服務表現安排被罰款。

法政匯思成員、大律師何旳匡認為，一般情况下，港鐵有責任提供有效率服務，但若有實際困難，如遇10號風球，就可關車站，「不知今次做決定的實際原因是什麼，例如港鐵是否收集到情報預計會發生恐襲？若只是因為有大型遊行及集會，似乎不應暫停列車服務」。

何旳匡：有責任助市民合法遊行

何旳匡說，市民難以挑戰港鐵的決定，但政府有責任監管港鐵，包括可向港鐵罰款或中止其專營權等，若市民認為港鐵做法違反法例要求，政府又同意港鐵做法，市民可就政府的決定提司法覆核。他稱警方已就昨天遊行發出不反對通知書，政府有責任協助市民參與合法遊行，而容許港鐵停駛的做法並無盡協助市民的責任。

（反修例風暴）