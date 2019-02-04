港鐵禁令高院印鑑 「HIGH」串錯「HIGHT」

司法機構：正本正確 副本排版有誤

港鐵前晚獲批臨時禁制令，禁止任何人非法及故意阻礙或干擾整個鐵路網絡（重鐵及輕鐵）車站及列車，以及高鐵西九龍總站的正常使用；損壞財產或列車；以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾車站內任何港鐵人員，執達吏有需要時可尋求警方協助，有效期至周五（30日）。港鐵當時稱，在取得臨時禁制令的蓋印副本後會在車站內張貼。

不過，有關蓋印副本被發現有問題，法庭印鑑上的THE SEAL OF THE 「HIGH COURT」串錯成「HIGHT COURT」。港鐵昨日稱，初步理解不影響臨時禁制令的法律效力；至昨午表示，會在取得一份新的蓋章文件後，再到車站張貼。港鐵也在網站上載臨時禁制令的蓋印副本。記者昨午查閱港鐵網站，有關蓋印副本已被更新，法庭印鑑串法改正。

司法機構回應稱，港鐵獲批的臨時禁制令是法庭於8月23日作出並指示於同日生效，禁制令已於同日起生效，又稱禁制令正本的法庭印章確認正確無誤，而蓋印副本上的法庭印章排版有誤，根據高院司法常務官指示，原告人的法律代表已獲發足夠數量無誤的蓋印副本。

（反修例風暴）