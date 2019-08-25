回應內地不滿 港鐵對示威者轉強硬

警消息：港鐵決定 警被通知

昨午1時觀塘集會及遊行前，港鐵罕有地在早上10時半宣布12時起觀塘線部分路段停駛。港鐵稱，事前已與運輸署及警方溝通，但未有表明由誰提出安排。警方消息表示有關安排是港鐵決定，警方是被通知。此外，港鐵昨在多份報章登廣告，稱香港的成功建基於法治及一國兩制，港鐵對此「信守不渝」，呼籲各界拒絕暴力。

港鐵車務總監劉天成昨發出公開信，稱「今次因為社會政治議題而引發在鐵路發生的事件，本質根本不是鐵路服務安排，所以港鐵人員面對前所未見的挑戰和艱難」。有知情者指出，港鐵連串行動是回應《人民日報》日前的批評及來自內地的壓力，又稱北京對港鐵處理近期示威的手法不滿，認為今年上任的行政總裁金澤培處理手法較軟弱，故近日港鐵的回應及所採取措施都轉為強硬。

蔡子強：抗爭者需調整策略

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，港鐵停駛決定難免令人聯想起《人民日報》的批評，他認為，對抗爭採取容忍態度的香港機構近日相繼受內地批評，擔心下一個受針對的對象是醫管局。他又說，近來示威者曾乘搭港鐵作「快閃」行動，或在站內與警方對峙，相信日後有關行動都難以進行，抗爭者需重新調整策略。

官媒對港鐵的批評，源於在近月多場示威及衝突中，港鐵不時會安排列車「飛站」，另派特別列車載包括示威者在內的乘客離開，《人民日報》上周四撰文，炮轟港鐵做法是協助「暴徒」離開。港鐵當晚發聲明，稱日後若在站內發生打鬥等，會即時停止相關車站列車運作，甚至關閉車站。此外，近日多次有人在葵芳站及太古站等聚集，要求港鐵交代警方在站內使用催淚彈等事件，港鐵上周五向法庭申請禁制令，禁止任何人非法及故意阻礙或干擾鐵路網絡、干擾車站內港鐵人員等。

明報記者

（反修例風暴）