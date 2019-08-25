合法遊行下港鐵7站停駛半日 市民轟安排不當 港鐵：不讓暴力在鐵路滋長

10時半宣布12時停駛 觀塘線封4站

港鐵的安排引起乘客不滿，昨午一度有人在觀塘站內抗議，最終由防暴警察清場。有民主派立法會議員批評，港鐵的做法妨擾市民參與合法的公眾活動。建制派議員稱，港鐵需顧及公眾及職員安全，但認為下次港鐵再作類似安排前應做好調配。

昨日觀塘遊行及集會1時開始，港鐵在早上10時半宣布，12時起暫停觀塘線彩虹站至調景嶺站的列車服務，而九龍灣、牛頭角、觀塘及藍田要關站。

「話閂就閂」 市民質疑政府施壓

昨午有黑衣人及街坊不滿港鐵關站，在觀塘站A出口抗議，有多人坐在港鐵站口阻止落閘，有人指罵港鐵職員，高呼「我要搭地鐵」、「我要返工」，亦有市民高呼「只准白衫斬人，不准市民搭車」，抗議封站。大批防暴警察約2時到站內清場，協助關閘。

市民黃先生中午欲由觀塘乘港鐵返元朗，到場才知封站，認為港鐵安排不當，「打風都有（服務）啦，你𠵱家話閂就閂」，質疑港鐵受政府壓力。另有行動不便的長者夫婦欲經A出口走到另一出口，到現場才知封站，最終擾攘約10分鐘，才獲職員帶往另一出口離開。

劉天成：冀社會為港鐵發聲

港鐵昨早透過傳媒通訊群組及手機應用程式等公布停駛，發言人稱檢討過去數周的公眾活動情况、並作風險評估後，考慮到員工、乘客及鐵路設施的安全，作出停駛決定，事前已與運輸署及警方溝通。

港鐵車務總監劉天成昨晚向乘客發公開信，稱港鐵站被破壞等是港鐵40年來最大挑戰，又指明白觀塘線的特別車務安排對部分乘客造成不便，但形容是「不得已的決定」。他又說，過去幾周有人一再在站內破壞閉路電視、任意啟動消防設備、阻礙列車運作、塗鴉及威脅港鐵職員人身安全等，冀社會為港鐵發聲，「不讓暴力在鐵路網絡內滋長」。

運輸及房屋局發言人稱，港鐵因應最近有市民多次故意破壞車站內設施等，與運房局、運輸署及警務處重新評估風險，政府部門及港鐵均認為昨在觀塘一帶的公眾活動有很大可能對乘客、員工及車站設施構成危險，政府同意港鐵關閉部分車站。至於日後遊行的安排，發言人稱政府及港鐵日後會不時檢討。

觀塘遊行申請人劉頴匡強烈譴責港鐵阻撓市民出席合法遊行，及影響在東九龍上班的市民。

民主派斥立極壞先例

陳恒鑌：為安全可以理解

九龍東立法會議員民主黨胡志偉及公民黨譚文豪，以及多名觀塘及黃大仙區議員發聯合聲明，斥港鐵妨擾市民參與合法活動，加深社會矛盾，為日後的大型公眾活動立下極壞先例，又質疑做法違反《香港鐵路條例》（見另稿）。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌認為，封站對市民造成不便，且港鐵昨日通知時間較短，日後要做好調配。不過他亦說：「近日葵芳站有暴徒圍攻港鐵職員、包圍車站及控制室等，為了港鐵運作安全及保護職員、車站等，港鐵的做法可以理解。」

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676