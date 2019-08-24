觀塘多功能路燈 暫停測試天眼捉違泊

7支分佈啟德郵輪碼頭零碳天地

起動九龍東辦事處2017年起展開8項概念驗證測試，包括「路旁上落貨區監察系統」及「違例泊車監察系統」，分別委託兩間承辦商，在路燈加裝「天眼」配合影像分析技術，辨認不正確使用上落貨區和違例泊車。發展局表示，因應今日觀塘區公眾活動，承辦商評估風險後，決定暫停觀塘區部分路段、包括鴻圖道和巧明街測試。根據資料，「多功能路燈」一共7支，分佈於啟德郵輪碼頭及零碳天地等。

楊偉雄：智慧燈柱不涉人臉辨識

「智慧燈柱」項目則由創科局及政府資訊科技總監辦公室參與，創科局長楊偉雄昨日重申，燈柱只收集城市數據，不涉人臉辨識等功能，呼籲公眾「不要誤信謠言」。被問到會否擔心燈柱或受破壞，楊偉雄說，了解到示威是和平進行，而燈柱具備一般保護措施，又提醒市民「燈柱內有高壓電」，應避免接觸。警方另於昨日記者會提醒，破壞燈柱涉及刑事毀壞，會全面調查及追究。

警禁葵青遊行 只批集會

另外，有市民明日發起荃灣葵青區遊行，原定於葵芳南巴士總站集會，再遊行至荃灣公園中央廣場，警方昨日僅批出於荃灣公園集會的不反對通知書。新界南總區警司 （行動）韓婉君解釋，巴士站有多個鐵欄及路壆，附近亦有內地直通巴士站，多人聚集會影響行車及市民安全；又稱警方考慮到「社會不穩氣氛」，遊行路線附近的多間警署曾被衝擊破壞，而主辦者缺乏經驗，無法確保參加者安全，故反對。

「荃灣葵青區」遊行申請者批評警方踐踏公眾遊行示威權利，並稱申請過程中已盡量配合警方要求，決定上訴；上訴會議將於今午2時半召開。

（反修例風暴）