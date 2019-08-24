警料50人7‧21元朗受襲 再一男涉暴動被捕

另外，新界北總區重案組人員經調查後，昨於青衣再拘捕一名48歲本地男子涉嫌「參與暴動」，正被扣留調查。

昨午提堂兩人，首被告王志榮（54歲）報稱運輸工，次被告黃英傑（48歲）報稱電工，同被控於2019年7月21日在西鐵元朗站，連同其他不知名者參與暴動。辯方庭上透露，首被告是運輸公司東主，次被告是工程公司東主。

兩被告准保釋 控方稱雙方均有用武

控方申請押後案件以待警方調查，並透露本案最少有50名疑犯穿白衣及持武器，在公眾地方施襲逾30分鐘，更進入車廂，市民避無可避及極度恐慌。辯方表示，爭議首被告是否控方所指的施襲者；雖然次被告警誡下承認曾在元朗站逗留，但只是穿灰衣路過，想「八卦」站內衝突。裁判官批准兩被告保䆁。

控方案情透露，事發當晚10時40分起，約50名白衣人在元朗西鐵站聚集，部分人持木棍、藤條等，與一群黑衣人口角，雙方均有使用暴力。閉路電視片段拍攝到首、次被告在白衣人群，首被告用垃圾桶蓋襲擊他人，次被告則沒有戴口罩。晚上11時許，大批白衣人衝上月台，更入車廂襲擊乘客。首被告於7月22日在住所被捕；次被告8月3日在羅湖準備離港時被捕。

另外，被控在機場襲擊《環球時報》記者的19歲男子賴雲龍，被指於7．14沙田警民衝突襲警，昨在沙田裁判法院提堂，暫毋須答辯，雖獲准保釋至10月4日再訊，但因涉其他案件繼續還押。控罪指稱，被告7月14日在沙田担杆莆街襲擊警長施培佳。據悉，被告晚上9時許在警方推進時，以雨傘戳向警員胸口，警員以盾擋着，沒受傷。

【案件編號：FLCC3820、STCC3290/19】

（反修例風暴）