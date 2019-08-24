張達明：按獨立調查結果 可考慮特赦警民

張達明並強調，若警方反對設COI，作為負責任的政府應說服警方，以助長遠復和，若不尋找真相，將難以重新上路；若範圍太闊則可先調查市民關注議題。他稱最重要是市民看到政府實際回應訴求，放棄強權打壓、相信香港市民並尋找真相，如此溝通平台才有意義。

若查出錯在政府高層

特首有基礎考慮

時事評論員程翔建議，COI調查範圍可包括決策過程中，為何特首林鄭月娥草率修例、刪去「兩制」之間的防火牆；以及條例諮詢過程問題，包括建制派無聲音要求林太「停一停，諗一諗」，政府對各界反對意見亦置若罔聞；以及6月9日後的警民衝突。他形容今次社會動盪是史無前例地大規模，可謂香港社會嚴重深層次問題，成立獨立調查委員會亦可找出香港回歸以來種種問題。

對於特赦，民主黨林卓廷稱，若繼續追究示威者刑責，只是不斷挖深傷口，難以好轉；警方須徹底改革，可否特赦則須視乎獨立調查結果，例如「元朗7月21日恐襲」若警方高層包庇黑社會襲擊市民，便不能特赦。林卓廷並稱，檢控政策包括考慮社會利益，假如政府要作政治決定、而整個社會有共識，律政司亦可以考慮社會利益為由撤控。

公民黨主席梁家傑稱，特赦是政治而非法律問題，要特首、中央出現政治論述才可推行；他認識的前線抗爭者均緊張撤回暴動定性及釋放被捕者，因政治上反映這場風波是「港人討回公道」，反問中央是否已有此政治定位。該黨立法會議員譚文豪稱，早前已有人提出類近建議，林太根本不願接受。

（反修例風暴）