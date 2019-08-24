業界5000人遊行 會計師怕公安：合法也蒙面

梁繼昌：會計界忍夠政府

會計界於昨日午膳時間舉辦遊行，由遮打花園前往政總。梁繼昌表示，會計師向來予外界不問世事、只顧生活水準的形象，記憶中從未有議題可令如此大量的會計界人士站出來，說明會計界已忍夠政府倒行逆施。

有傳有大會計師事務所昨午邀請員工吃飯，被指疑似阻止員工參與遊行。會計界選委李淑儀稱，員工若在午膳私人時間表達自身政治取向都不可，質疑簽下的僱傭合約是否賣身契，又說，「香港人不會做奴隸」。

戴上面罩和太陽眼鏡出席的林先生稱，因工作近期或需到內地工作，曾聽聞參與遊行示威的港人於內地回港時被扣留，故即使參與和平合法遊行都會戴上面罩。林說，自己曾到抗爭的中前線，抗爭中不少人有高學歷，甚至如他般的專業人士，盼守護自己的未來。在中環上班的會計師Chris趁着午膳時間參與遊行，她認為在行政長官林鄭月娥於風波後所接觸的人士可見，「可能會計師等專業人士都no stake（無份）」，但她認為社會上各個界別都是社會的「齒輪」，社會每人都有份。

（反修例風暴）