葵芳站涉打人港鐵外判工被捕

港鐵譴責示威者包圍辱罵職員

港鐵回覆查詢時稱，事件中車站內有人表示遇襲受傷，一名負責車站保安工作的承辦商員工被警方帶走調查，該員工已暫時調離職務，港鐵會繼續與承辦商保持溝通。港鐵對於有職員被示威者包圍及辱罵、車站內外被塗污、車站設施包括入閘機被破壞予以強烈譴責，並稱保留追究權利，亦會向法庭尋求適當的法律緩解措施，包括禁制令。葵芳站A及D出入口範圍自昨早關閉，以便警方調查及清理、檢查及維修相關車站設備，至昨午1時恢復使用。

被打傷的25歲黃姓男子臉受傷，清醒送往瑪嘉烈醫院治理。昨凌晨1時許，警員進入葵芳站控制室，拘捕18歲葉姓男子，案件交由葵青警區刑事調查隊第2隊跟進。

葵青區議員吳劍昇及數名市民陪同一名目擊者到警署報案，其中一名市民說，當時報案室拉下鐵閘，兩名警員隔着鐵閘稱若索取案件編號可致電警署，報案人感愕然並與警員理論。約15分鐘後，一名督察級警務人員出來表示可提供案件編號，但其間以「內部保安」為由，着警員關閉警署出入口鐵閘，警員要求在場市民出示身分證，並脫下口罩讓警方拍攝容貌後方可離開。

新界南總區警司（行動）韓婉君表示，示威者阻礙及破壞出入閘機的運作，滋擾市民使用交通工具的權利，並破壞閉路電視設備等，對現場秩序造成極大影響，警方譴責有關行為。她說，警方昨日凌晨接到襲擊報案，電台調派新界南衝鋒隊處理，約11分鐘後在葵富路找到報案人，不認同有批評稱警方無處理案件或遲到。

（反修例風暴）