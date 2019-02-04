飲食零售嘆市道差 工會接700結業欠薪求助

飲食業職工總會秘書梁天柱表示，該會自6月底起過去兩個月，共處理14間酒樓和一間外賣店結業的工友求助，涉及約710名員工追討薪金、遣散費、有薪假期補償等，涉款約1000萬元。有逾10年年資的侍應被拖欠超過5萬元，正向勞資審裁處提出申索。15間食肆位於港九新界，包括油塘、屯門、銅鑼灣、尖沙嘴等。勞工處回覆稱，6至7月期間，接獲4宗涉及酒樓結業的勞資糾紛（涉及超過20名僱員的個案），共涉及149人，全部個案已轉介勞資審裁處。

除了結業潮，該會主席郭宏興說，業界生意亦受挫。他說收到有銅鑼灣酒樓反映，曾遇周日晚市時只得兩檯客，另有尖沙嘴食肆原本每月營業額600萬元，但本月起至20日則只做到約200萬元，生意額恐跌一半。梁天柱補充，有酒樓員工被迫每月多放兩日無薪假期，每月收入少1200元。

電腦節展商稱人流減

「八折也滯銷」預了蝕本

另外，一連4日的「香港電腦通訊節2019」昨日起在灣仔會展舉行，現場人潮明顯較以往疏落，有參展商估計人流較往年少三成至一半。多間參展商在早前傳媒記者會上已「放風」稱，今年的產品定價及優惠上會更「進取」，記者昨午所見，開幕半日已有展商推出「六折清倉優惠」吸客，其中不乏大牌子，其中電腦生產商惠普（HP）的攤位，其中一款原價逾7000元的14吋手提電腦，以七折即4999元出售，並附贈背囊及滑鼠等禮品，職員稱盼以「賣大包」作招徠，「以往首日不會這樣減價」。

同場售賣手機零件的「星馳通訊」負責人伍先生說，「將第一日當最後一日做」，他說攤位主打產品之一是充電器，「做八折已滯銷，要做六折或七折才能跑出」。伍先生說看淡今年銷情，「預了蝕本」，又說昨日人潮較往年減少一半，「以前會迫到寸步難行」。

明報記者

（反修例風暴）