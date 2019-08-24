鄭文傑拘留期滿仍無音信 耿爽答：你再等等

耿爽昨稱，鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰》，被深圳警方處以15日行政拘留，他稱鄭為「香港中國公民」而非英國公民，因此事件「完全是中國內部的事情，英方提出關切根本無道理」，他又引述深圳羅湖警方稱，案發後是根據本人請求故無通報家屬。

英外交部盼獲更多資訊

對於內地官媒《環球時報》報道稱，鄭因「嫖妓」被行政拘留，英國外交部發言人表示，無論當局抑或鄭的家人，自從他被拘留後亦無法與他接觸，仍然迫切期望就鄭文傑一案獲得更多資訊。

另外，外媒引述消息稱，加拿大駐港總領事館暫停職員往中國的行程，但無透露是否針對鄭文傑事件的回應。加拿大駐港總領事館回覆本報查詢時無正面回應，僅表示目前在港聘用的員工不會在香港以外地方出差。耿爽則稱此為加拿大的決定，表示尊重，但稱「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」，若是「行得正、坐得端」，不違法違規，到中國的安全及合法權益有充分保障。

（反修例風暴）