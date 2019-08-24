鄭文傑拘留期滿仍無音信 耿爽答：你再等等

【明報專訊】英國駐港總領事館職員Simon Cheng（譯音鄭文傑）本月8日由深圳乘高鐵返港，其間與家人失去聯絡，其後確認遭內地行政拘留15日。昨日是鄭被扣查滿15日，惟至截稿仍未有消息。外交部發言人耿爽昨於例行記者會上，對此表示事件並非外交問題，是「普通的治安案件」，具體情况須向深圳警方詢問；記者表示查詢後未獲回覆，耿爽則稱「那你再等一等」。
耿爽昨稱，鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰》，被深圳警方處以15日行政拘留，他稱鄭為「香港中國公民」而非英國公民，因此事件「完全是中國內部的事情，英方提出關切根本無道理」，他又引述深圳羅湖警方稱，案發後是根據本人請求故無通報家屬。
英外交部盼獲更多資訊
對於內地官媒《環球時報》報道稱，鄭因「嫖妓」被行政拘留，英國外交部發言人表示，無論當局抑或鄭的家人，自從他被拘留後亦無法與他接觸，仍然迫切期望就鄭文傑一案獲得更多資訊。
另外，外媒引述消息稱，加拿大駐港總領事館暫停職員往中國的行程，但無透露是否針對鄭文傑事件的回應。加拿大駐港總領事館回覆本報查詢時無正面回應，僅表示目前在港聘用的員工不會在香港以外地方出差。耿爽則稱此為加拿大的決定，表示尊重，但稱「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」，若是「行得正、坐得端」，不違法違規，到中國的安全及合法權益有充分保障。