陳帆警告：干擾使用機場涉違禁令

運房局長陳帆昨於記者會上表示，非常關注有人於網上發起今日以乘搭機場快線或利用公共交通，堵塞前往機場的鐵路及道路。陳帆警告，任何人若非法或有意圖干擾他人使用機場，已涉嫌違反禁制令，有可能被控藐視法庭，或會被監禁或罰款。他稱，留意到有人於網上呼籲以租用旅遊巴、的士等堵塞前往機場道路，他提醒司機，若協助他人違反禁制令，亦有可能被控藐視法庭，同樣有可能被判監禁或罰款。

陳帆表示，近期機場受公眾集會影響，本月9至13日近1000班航班取消，對旅客造成不便及「人身安全威脅」。而機場8月1日至21日的客運量為416萬人次，按年跌11%，減少54萬人次；貨運量則按年跌14%、減少25萬噸。

一同出席記者會的商經局長邱騰華表示，受近期事件影響，本港旅遊業數字自7月中由升轉跌，訪港旅客人次由7月中按年跌1.5%，到本月15至20日擴大跌幅至49.6%，是近年最大跌幅。對香港發出旅遊提示的國家由早前的22個增加至31個。邱騰華表示，去年8月本港酒店平均入住率達90%，但現時個別地區酒店入住率較按年跌30至50%；8月零售數字亦下跌約五成。

香港總商會昨發聲明譴責影響機場運作、阻礙旅客出入境的示威者。

（反修例風暴）