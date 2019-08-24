陳帆警告：干擾使用機場涉違禁令

【明報專訊】有人於網上發起於今日透過不同交通工具堵塞前往機場的鐵路或道路，運輸及房屋局長陳帆警告，如有人蓄意或協助他人干預市民或旅客使用機場，均有可能違反禁制令。商務及經濟發展局長邱騰華表示，機場營運情况引起海外關注，本港於本月15至20日的旅客按年下跌近半，屬近年最大跌幅。
運房局長陳帆昨於記者會上表示，非常關注有人於網上發起今日以乘搭機場快線或利用公共交通，堵塞前往機場的鐵路及道路。陳帆警告，任何人若非法或有意圖干擾他人使用機場，已涉嫌違反禁制令，有可能被控藐視法庭，或會被監禁或罰款。他稱，留意到有人於網上呼籲以租用旅遊巴、的士等堵塞前往機場道路，他提醒司機，若協助他人違反禁制令，亦有可能被控藐視法庭，同樣有可能被判監禁或罰款。
陳帆表示，近期機場受公眾集會影響，本月9至13日近1000班航班取消，對旅客造成不便及「人身安全威脅」。而機場8月1日至21日的客運量為416萬人次，按年跌11%，減少54萬人次；貨運量則按年跌14%、減少25萬噸。
一同出席記者會的商經局長邱騰華表示，受近期事件影響，本港旅遊業數字自7月中由升轉跌，訪港旅客人次由7月中按年跌1.5%，到本月15至20日擴大跌幅至49.6%，是近年最大跌幅。對香港發出旅遊提示的國家由早前的22個增加至31個。邱騰華表示，去年8月本港酒店平均入住率達90%，但現時個別地區酒店入住率較按年跌30至50%；8月零售數字亦下跌約五成。
香港總商會昨發聲明譴責影響機場運作、阻礙旅客出入境的示威者。