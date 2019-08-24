機場禁制令延長 網民籲今早「和你塞」

警：堵機場島或藐視法庭

網民今日發起「和你塞」行動，稱為被無理解僱的機師、空中服務員、地勤及機管局員工打氣，呼籲巿民使用公共交通工具，包括機鐵、機場巴士、的士、私家車等，不斷來往機場，藉此「測試機場交通壓力」，強調活動和平，不會強行阻擋任何旅客、機組人員等進出客運大樓。

機管局表示，十分關注有人擬堵塞前往機場的道路，強調此舉或構成非法地及有意圖地故意阻礙或干擾機場的正常使用，違反禁制令可被控以藐視法庭，或判罰款或監禁。客運大樓實施的進出管制安排將會繼續，包括只容許持有24小時內機票的旅客進入客運大樓。

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷指出，機管局已獲批延長禁制令，涵蓋整個機場島，刻意堵塞機場島可能干犯藐視法庭罪。警方預計今日交通受阻，呼籲市民預留相當充裕的時間前往機場，並須留意有關交通安排及航班情况。

批禁令涵蓋模糊 吳文遠：擺法庭上枱

九巴、新巴城巴均表示，會密切留意營運情况，有需要時會靈活調動。港鐵則稱，會密切留意機場快線各車站及車務情况，有需要時靈活調配人手，亦呼籲巿民留意港鐵發放的資訊。運輸署表示，緊急事故交通協調中心會密切監察路面交通及公共運輸服務，並與警方及公共運輸服務營辦商保持緊密聯繫。

機管局一方透露，入稟後至昨日仍未收到任何人以被告身分回應。社民連主席吳文遠昨向本報透露，曾申請法援希望可以成為被告一方，認為禁制令涵蓋定義太模糊，批評機管局「擺法庭上枱」，侵犯市民的示威自由。

機管局一方陳辭稱，本月13日入稟申請臨時禁制令後，機場的騷亂狀况似乎有下降迹象，但同時留意到網民在社交媒體上再次呼籲示威者堵塞機場，故此提出申請延長禁制令。

法官陳嘉信表示，示威者行為是否已違反《機場管理局附例》及構成公眾妨擾，需要審訊決定，但同意示威者對機場造成的影響，乃不能量化及不能彌補。陳官認為，機場能夠暢順運作對香港非常重要，尤其是旅客安全、機場的商業利益及國際聲譽，基於持續出現騷亂，法官批准延長禁制令至另有審訊或法庭命令為止。

（反修例風暴）