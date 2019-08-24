警車涉撞人不顧而去 事主醫院被通緝 警：現場評估沒有撞到

前晚10時許，馬鞍山新港城中心有兩名懷疑內地女子與兩名市民爭執，有人報稱遇襲。警方到場調查後將案件改列糾紛後收隊離開。有市民不滿警方執法，尾隨警員了解，有警員向一名姓梁男街坊表示可以抄下警員編號及車牌。梁先生正想抄下車牌時，警車撞向其腰部，背囊內的身分證斷裂，警員下車與傷者理論，警車則駛去。他其後報警求助，並到威爾斯親王醫院求醫。

梁說，當時他正想抄低警員資料時，「筆都未攞，後面（警車）就一嘢『嘭』撞埋嚟」，斥責現場警員互相包庇，「撞到人都當睇唔到，可以咁心安理得咁行咗去」。梁稱由前晚入院至昨午出院，不斷有警員到病房要求對話，又要求他提供身分證、登記資料等，令他整晚無時間入睡，「係咁喺度煩我同我女友」。警員多次要求將他帶返警署協助調查，但他明確表示希望稍作休息再錄取口供。

警指欠交交通罰款 文件無細節

警員昨突向他出示一張「通緝令」，稱他因未有繳交1540元罰款，九龍城裁判法院於8月14日發命令通緝他。梁發現文件並無提及罪名、細節，於是詢問對方之前干犯何事，對方僅稱與「違反交通標誌」有關，又未能明確表示事主當時駕駛車輛的車牌。警員又稱他出院後需帶往田心警署，以辦理保釋手續，於是他向沙田區議員麥潤培求助。

區議員到場 警提議繳款「唔使去差館」

麥與助理趕到醫院後，有警員突然表示給事主提供一個「優惠」，「可以唔使去差館錄口供或報到」，直接在病牀上向他繳交罰款就可以，他照警員指示當場繳款。警員又拿出一張紙要求事主簽署，但紙上只得一個法庭文件編號，並着他9月11日上庭。最後警員向事主發出一張保釋紙，顯示事主「欠負（付）香港政府1540元」，並列明需於9月11日上庭，但未有列出涉及的罪名。梁強調最近並無被警方當場票控，亦未有收過任何告票，坦言「無諗過原來𠵱家嘅香港警察可以係咁」，「變到咁恐怖」，擔心自己與女友會被警方秋後算帳。

（反修例風暴）