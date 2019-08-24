梁定邦：監警宏觀審視 不看個別操守 稱調查須靠投訴課 民權觀察：不問責不符民望

須匯報投訴183宗 元朗襲擊最多

監警會專案組原定審視6月9日至7月2日與反修例相關的大型公眾活動，上周決定伸延至7月2日後事件，首份報告冀半年內完成。截至本月22日分別有183宗須匯報投訴及273宗須知會投訴。在須匯報投訴中，涉7．21元朗白衣人襲擊市民事件最多，佔53宗；其次為佔26宗的6．12立法會及附近一帶衝突。須匯報投訴中，指控疏忽職守最多，共87項，主要涉7．21事件，不少人表示致電999無人接聽。

監警會副秘書長梅達明表示，至本月22日，監警會接獲逾1300份資料，涉照片、片段等超過2.5萬個項目，至今已看逾千小時片段。他說未來希望約見不同人，包括報料人、示威者、警員。他說報告會觸及不少人關注的問題，包括警方如何使用催淚彈、布袋彈等武器，以及警員如何對待記者。

監警會主席梁定邦指出，今次將釐清事實及重組事件，作評估及建議，宏觀地審視警隊管理問題及《警察通例》有否改善空間。他強調監警會無調查權力，報告不會針對警員個人行為操守，相關個案必須由投訴警察課處理，再交監警會審視投訴結果。梁說自己也會約見警務處長盧偉聰。

監警會已邀請5名分別來自英國、澳洲、新西蘭及加拿大的學者及專家組成國際專家小組。梁定邦稱稍後會公布名單，相關國家與本港同樣採用普通法。

稱獨立調查不應排除

「大家好躁」現非良機

被問到法例無賦予監警會調查權及傳召證人權力時，是否仍有信心釐清事實，梁定邦說，由獨立調查委員會調查也不一定會水落石出，要查證各方真偽是「拼圖遊戲」。他也認為政府不應排除成立獨立調查委員會，惟現時「大家好躁」，未必是最佳時機。

王浩賢：應交代指揮出錯否

民權觀察成員王浩賢認為，有效的監警機制應體現問責，若報告只宏觀談及警隊管理問題，但無追究個別警員責任或問責，「報告只會和稀泥或離地」，亦不符合公眾期望。他舉例，報告應調查個別警員行為或使用武力不當的問題，並分析問題成因，例如是否警隊訓練有問題所致。報告也應交代行動中指揮官或警隊管理層指令是否有出錯，他認為若監警會在過程留意到有個別警員明顯有操守問題，便應主動轉介警方跟進調查。

明報記者

（反修例風暴）