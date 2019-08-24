警例訂明不應脫光搜身

第49章指出，搜查程序要在被羈留者進入警方羈留設施前進行，以確保其沒有藏有武器或有助逃走的工具，並須與有關情况相稱和合理。搜查分三級，分別是「毋須脫去衣服」、「脫去衣服」及「脫去內衣」。警方是在2008年推分級指引，以回應2007年7名被捕利東街保育人士在警署被要求脫光搜身引起的爭議。

搜查分三級 事前應徵同意

警察通例又列明，如須脫去衣服、包括內衣搜查，警員不應要求被羈留者同時脫去所有衣服，例如該人已脫去上半身的衣服，可讓該人穿回上半身衣服後才脫去腰部以下的衣服，且要盡速搜查。另外，被搜查者事前應簽署「羈留搜查表格」以示同意，表格列明搜查的原因和範圍等。

聯合國《禁止酷刑公約》則列明，應防止公職人員或以官方身分行使職權者，施加、唆使、同意或默許殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰行為。律師陳惠源提醒市民，警方的行為是純粹「施威」抑或因「合理懷疑」而做，其實不難分辨，如果有同伴在場，必須拍下整個過程。

（反修例風暴）