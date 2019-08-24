女疑犯稱遭警「裸搜」 筆打腿罅羞辱 涉違警例 警稱嚴正跟進

呂小姐（化名）昨在律師陪同下見記者，稱數周前在示威現場被捕及受傷送院，兩日後被控，惟因傷未癒未能上庭，至獲准出院，她在一名女警監視下更換家人帶來的衣服，準備上庭應訊，惟被帶到警署後，被女警喝令入房，要求她脫光衣服，她問對方原因，獲回應：「因為你係犯，犯法就要除晒！」她說因驚慌，故聽從指示。

上庭前送警署搜身 事後始被要求簽字同意

呂憶述搜身期間有兩名女警在場，她當時用雙手保護重要部位，一名女警用筆打她的手要她放開，女警繼而蹲下，用筆打她大腿內側，示意她打開雙腿，又要她蹲低起身3次，她因傷未能做到，「然後她示意我轉身，我見到後面的另一個女警，用好享受的眼光望我，令我覺得像被羞辱」。

呂說過程維持15至30分鐘，衣服再被女警檢查一遍後，她穿回衣服離開房間，發現門外站了10多名男警，令她大感尷尬，想哭也只能緊握拳頭忍着，「係咪被捕就無基本人權？無基本對女性的尊重？」她說房間有一道窗面向走廊，但沒留意窗外有沒有人。事後她被要求簽署羈留搜查表格，表示她同意被全裸搜身，她拒絕，隨即被帶到法庭，未能即時投訴。

房間有窗向走廊 門外10多男警

呂說事後有抑鬱症狀，不敢出家門，害怕見到警察，但眼見其他被捕者被打卻不敢出聲，怕秋後算帳，決定做第一人，並公開兩名女警的編號。協助她的律師陳惠源說，會向警察投訴課投訴兩名女警，冀可刑事檢控二人。

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷昨在記者會上稱，警方非常重視該指控個案，但未有詳細資料，未能回應太多，待事主投訴後會盡快嚴正跟進。傅說警方有嚴格指引，任何涉及身體接觸的搜查，只准由同性別人員進行，若需脫去衣服，令內衣、內褲外露，搜查時亦只准同性別人員在場。至於搜身環境要求，她說不同警署的搜身房間安排不能一概而論，但須保障被搜者私隱。

人權監察質疑違酷刑公約

傅又稱，警方羈留搜查目的是查看被搜者身上有無傷害自己或他人的物品，或協助逃走的工具；有無與被捕者有關罪行的證據；有無用作干犯其他罪行的物品，例如用作惡意破壞財物、服用或分發危險藥物等。警方以何程度搜查，會考慮被捕者干犯罪行、刑事紀錄、犯罪或被捕時展示的武力程度、有無自殺傾向、有無傷害自己紀錄等。

香港人權監察發言人葉寬柔稱，脫衣搜身要有充分理據，不能用作懲罰疑犯，同性別警員一樣可以令被搜身者受辱，未有顧及被捕者的尊嚴，有違《聯合國禁止酷刑公約》中不容任何不人道或有辱人格的處罰。社區組織協會幹事王智源說，過往接觸過被全裸搜身的個案大多涉及藏毒，且在一般場所轉到羈押場所時搜身，以確保疑犯身上沒藏毒品或武器等，若當事人在醫院已被羈押，再搜身的做法並不合理。

明報記者

（反修例風暴）