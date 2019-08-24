國泰：離職與工會身分無關

國泰昨於施安娜開記者會前率先發稿，稱因應傳媒查詢，企業事務董事唐偉邦表示，國泰航空希望重申，公司全力支持維護基本法所賦予的一切權利和自由，又指國泰須遵守航班飛往及飛越國家及地區，包括中國內地的所有適用法規；又提到「對公司全體同事來說，過去幾星期可說困難重重」，非常感謝同事緊守崗位，繼續為顧客提供專業服務。

記者會後，國泰再主動回應，指施安娜不再是其員工，「其離職事宜與她身為工會領導或參加工會活動並無任何關係」，國泰不就個別個案回應，決定是否解僱同事時，會考慮所有相關情况，包括適用法規和同事是否能履行其職務，重申無論同事是否工會會員，均一視同仁，任何就僱員所採取的行動，均嚴格遵守相關僱傭合約條款及適用的法規。

本報記者昨以電郵查詢有關職工盟指接獲8宗航空業員工疑因網上言論被解僱的投訴、國泰員工發公開信嚴厲譴責及投訴國泰等，國泰沒補充回應。

（反修例風暴）